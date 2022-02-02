Признаки опасного состояния печени: обращайте внимание на цвет ладоней

«Существует такое явление как пальмарная эритема, встречающееся у пациентов с нарушением функции печени. Можно наблюдать заметное покраснение ладоней, зачастую в нижней части, под большим пальцем», - уточнили врачи.

Одной из самых распространенных среди современных людей патологий печени является накопление в ней жира – этот процесс известен как жировая болезнь печени. Если она проявляется внешними симптомами, они могут включать чувство повышенной усталости или дискомфорт в верхней правой части живота.Специалисты Клиники Майо предупреждают: у некоторых людей с жирной печенью может развиться ее более агрессивная форма – неалкогольный стеатогепатит. Данное состояние опасно тем, что в его случае возрастает риск необратимого повреждения печени в виде рубцевания ткани (то есть, цирроза).По словам медиков, когда столь важный орган подвергается опасной трансформации, одним из симптомов этого может быть изменившийся цвет ладоней – вот почему важно обращать внимание на их состояние.Данный дефект проявляется как следствие избыточного поступления крови в капилляры. Вот характерная особенность пальмарной эритемы: если вы надавите на покрасневший участок, то краснота (она может выглядеть как мелкие пурпурные точки) временно исчезнет, но затем появится вновь.Возникновение этого симптома может означать, что состояние печени ухудшилось в значительной степени. Поэтому, заметив его, нужно обязательно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на жирную печень у человека могут указывать изменения с его сном