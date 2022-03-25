Названы лучшие овощи и фрукты для снижения высокого уровня холестерина

«употребление двух целых яблок с кожурой в день помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвратить сердечный приступ или инсульт».

«Яблоки, апельсины, морковь, персики, виноград, клубника, цитрусовые – все они содержат этот пектин, являющийся разновидностью растворимой клетчатки, которая снижает уровень ЛПНП-холестерина», - объясняют специалисты.