Омикрон: 4 неожиданных симптома, которые врачи советуют не игнорировать
Некоторые симптомы Омикрон-инфекции могут показаться неожиданными, но врачи говорят, что «мы никогда не должны их игнорировать».
Большое количество людей, которые заражаются Омикроном, сообщают, что испытывают симптомы простуды – среди наиболее распространенных называются кашель, усталость, головная боль, насморк, телесная ломота. В то же время практикующие медики отмечают, что в результате инфицирования организм может давать ответные реакции, способствующие многообразным состояниям и ощущением.
Врачи советуют не игнорировать даже те симптомы, которые не ассоциируются напрямую с инфекцией и бывают неожиданными.
Проблемы с желудком. Американский исследователь коронавируса, доктор Билл Адмайр, рассказал в интервью, что Омикрон активно поражает верхние дыхательные пути, но
«у людей с имевшимися желудочно-кишечными проблемами при заражении возникают обострения».
В свою очередь, профессор Тим Спектор, ведущий эксперт британского исследовательского проекта ZOE Covid Symptom Study, сообщил, что данный штамм «может оседать в кишечнике, а не в носу.
«Когда инфицированные люди испытывают гастроэнтерологические симптомы, их тесты могут быть отрицательными из-за отсутствия следов Омикрона в носу или во рту», - заметил ученый.
Профессор Сепктор добавил, что ковид, проникающий в кишечник, может сохраняться долгое время.
Проблемы внизу. Неожиданным свойством вируса является и его влияние на кровеносные сосуды половых органов. Известен ряд случаев, когда воспалительный процесс, вызванный коронавирусом, провоцировал приапизм и эректильную дисфункцию.
Проблемы с кожей. Если вы заметили, что у вас или у вашего близкого человека кожа явно побледнела, приобрела серый или синюшный оттенок, не игнорируйте это – подобное изменение вполне может быть предупреждающим признаком Омикрона, означающем нехватку кислорода. Также в случае инфекции может меняться состояние губ, а на коже появляется напоминающая аллергическую сыпь.
Боли. Болезненность и давление в ухе – еще один возможный признак заражения, которые врачи советуют не игнорировать. По некоторым данным, он не так уж редок среди тех, кто был вакцинирован. Вдобавок может возникать тиннитус, когда человек слышит несуществующие звуки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими именно симптомами Омикрон проявляется на коже.
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