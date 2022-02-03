Омикрон: 4 неожиданных симптома, которые врачи советуют не игнорировать

«у людей с имевшимися желудочно-кишечными проблемами при заражении возникают обострения».

«Когда инфицированные люди испытывают гастроэнтерологические симптомы, их тесты могут быть отрицательными из-за отсутствия следов Омикрона в носу или во рту», - заметил ученый.