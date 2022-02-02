Симптомы Омикрона на коже: 6 признаков, что у вас может быть ковид
Среди людей, заражающихся штаммом Омикрон, стали чаще выявлять кожные симптомы, – об этом сообщают исследователи из Великобритании.
Симптомы Омикрон-инфекции часто сравнивают с клиническими проявлениями ОРВИ, однако ее проявление может носить и не совсем обычный характер. Британские эпидемиологи под руководством профессора Тима Спектора, исследующие многообразные признаки коронавирусной инфекции в рамках проекта ZOE Covid Study, констатируют: ее симптомами также могут быть проблемы с кожей.
«Все чаще люди с положительным результатом теста на штамм Омикрон, сообщают о шести изменениях в состоянии кожи», - свидетельствуют эксперты.
Ковидные пальцы. Данный признак ковида регистрировался еще в первую волну пандемии, когда бушевал Альфа-штамм. Пальцы ног у зараженных людей становились красными, фиолетовыми, воспаленными, покрывались сыпью или зудели.
Специалисты отмечают, что таким же образом может проявляться и Омикрон-инфекция.
Потрескавшиеся или воспаленные губы. Подобным образом кожа губ нередко меняется в случаях респираторных инфекций, например, при гриппе. Поскольку Омикрон все чаще сравнивают с ним, неудивительно, что многие замечают этот признак.
Когда бить тревогу: если губы становятся синюшными или бледно-серыми – это сигнал потенциально опасного поражения дыхательной системы, дефицита кислорода.
Зудящая сыпь. Многие британцы, заражаясь Омикроном, сообщают о розовой сыпи или пятнах на коже, которую можно сравнить с экземой, появляющейся на шее и на передней части груди – в местах, подверженных воздействию солнечных лучей.
Потница. Еще один вид сыпи, которую можно наблюдать при заражении Омикроном, условно называемый потницей из-за схожести с ней. Часто возникает на руках, ногах (в местах складок кожи). Представляет собой мелкие красные высыпания или мелкие прыщики с жидким содержимым, также зудящие.
Крапивница. В ее случае на коже возникают бугорки или волдыри, напоминающие ожог крапивой. По периферии они бывают окаймлены нечеткой розовой линией, бледнеют при надавливании.
Ложное обморожение. Проявляется красными болезненными пятнами, которые могут выступать в виде выпуклостей на коже.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки Омикрон-инфекции могут сохраняться после болезни.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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