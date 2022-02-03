Проблемы со здоровьем, которые серьезно увеличивают риск деменции
Некоторые хронические проблемы со здоровьем делают деменцию более вероятной, и если у вас есть хотя бы две из них, риск пострадать от слабоумия с возрастом уже становится очень высоким.
Деменция – это общий термин, означающий приобретенное слабоумие, то есть, ухудшение умственных способностей человека вследствие патологических изменений физического состояния и функционирования мозга. Возникающие нарушения мышления, способности логически рассуждать, памяти становятся настолько серьезными, что человек оказывается не способен самостоятельно вести повседневную жизнь. Деменция делится на множество типов, одним из наиболее распространенных является болезнь Альцгеймера, на долю которой приходится от 60 до 80 процентов случаев (поэтому их названия иногда используются как синонимы).
Ученые констатируют, что подверженность деменции усиливаю определенные проблемы со здоровьем:
- высокое кровяное давление,
- диабет,
- ишемическая болезнь сердца,
- депрессия,
- хронические заболевания легких.
Когда у человека имеются два или более хронических заболевания, врачи говорят о мультиморбидности. Изучив медицинские карты более 10 000 британских мужчин и женщин, исследователи заключили, что мультиморбидность в возрасте 55 лет связана с 2,4-кратным увеличением риска деменции (по сравнению с людьми без хронических заболеваний в этом возрасте). Если мультиморбидность наблюдается у людей до 55 лет, это повышает вероятность деменции в 2,5 раза, а если она возникает в возрасте от 60 до 65 лет – то в 1,5 раза.
Ученые подчеркивают: выявленная связь означает, что крайне важно оставаться здоровым как можно дольше – вдвойне важно избегать в молодые годы жизни таких заболеваний, как диабет 2 типа и высокое кровяное давление. Между тем, практика показывает, что мультиморбидность становится все более распространенной среди людей среднего возраста, позволяя делать мрачные прогнозы о резком увеличении числа людей с деменцией уже в обозримом будущем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения с организмом могут возникать после 60 лет.
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