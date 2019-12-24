В чем разница между деменцией и болезнью Альцгеймера?
Деменция и болезнь Альцгеймера похожи, но не одинаковы. Деменция является общим термином и имеет много различных типов, тогда как болезнь Альцгеймера является лишь одним из них.
Деменция - это общий термин, используемый для описания набора симптомов, которые широко влияют на когнитивные функции, включая, память, способность концентрироваться, мышление, способность к коммуникации и пр. Болезнь Альцгеймера представляет собой специфический тип деменции, который вызывает постепенное снижение памяти и мышления.
Таким образом, деменция - это синдром, который означает, что он описывает совокупность симптомов без какой-либо конкретной причины. Синдром отличается от заболевания тем, что оно имеет не только специфические симптомы, но и общую причину.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, но существуют и другие типы деменции, в том числе:
- сосудистая деменция, которая возникает в результате инсультов или других состояний, блокирующих приток крови к мозгу;
- деменция с тельцами Леви, которая является результатом ненормальных отложений белка в мозге;
- лобно-височные расстройства, которые представляют собой виды деменции, возникающие в результате повреждения лобных и височных долей головного мозга.
Деменция: предупреждающие знаки и симптомы. Симптомы деменции варьируются в зависимости от области мозга, на которую она влияет, но наиболее распространенными являются:
- повышенное беспокойство и страдание,
- плохое настроение,
- отрешенность и незаинтересованность,
- повторение одних и тех же вопросов,
- психозы,
- нарушения сна,
- отказ от социальных и сексуальных контактов.
Болезнь Альцгеймера: симптомы. Болезнь Альцгеймера имеет специфический набор симптомов, которые имеют общую причину - накопление аномальных белков в головном мозге. Эти аномальные белки окружают клетки мозга и могут в конечном итоге приводить к травмам и смерти клеток. Подобные накопления белка происходят в определенных областях мозга, включая гиппокамп – участок мозга, играющий решающую роль в долгосрочной памяти.
Болезнь Альцгеймера может вызывать симптомы, которые распространены и при других формах деменции. В частности, это
- путаница,
- дезориентация.
- проблемы с памятью,
- изменения настроения.
- проблемы с воспоминанием прошлых событий;
- трудности с запоминанием новой информации;
- изменения личности, такие как становление человека агрессивным или параноидальным;
- стойкое плохое настроение;
- трудности с глотанием, речью или ходьбой.
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