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В чем разница между деменцией и болезнью Альцгеймера?

деменция

Деменция и болезнь Альцгеймера похожи, но не одинаковы. Деменция является общим термином и имеет много различных типов, тогда как болезнь Альцгеймера является лишь одним из них.

Деменция - это общий термин, используемый для описания набора симптомов, которые широко влияют на когнитивные функции, включая, память, способность концентрироваться, мышление, способность к коммуникации и пр. Болезнь Альцгеймера представляет собой специфический тип деменции, который вызывает постепенное снижение памяти и мышления.

Таким образом, деменция - это синдром, который означает, что он описывает совокупность симптомов без какой-либо конкретной причины. Синдром отличается от заболевания тем, что оно имеет не только специфические симптомы, но и общую причину.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, но существуют и другие типы деменции, в том числе:
  • сосудистая деменция, которая возникает в результате инсультов или других состояний, блокирующих приток крови к мозгу;
  • деменция с тельцами Леви, которая является результатом ненормальных отложений белка в мозге;
  • лобно-височные расстройства, которые представляют собой виды деменции, возникающие в результате повреждения лобных и височных долей головного мозга.
Помимо этого, может наблюдаться смешанная деменция с симптомами сразу нескольких типов.

Деменция: предупреждающие знаки и симптомы. Симптомы деменции варьируются в зависимости от области мозга, на которую она влияет, но наиболее распространенными являются:
  • повышенное беспокойство и страдание,
  • плохое настроение,
  • отрешенность и незаинтересованность,
  • повторение одних и тех же вопросов,
  • психозы,
  • нарушения сна,
  • отказ от социальных и сексуальных контактов.
Симптомы деменции могут проявиться через много лет после начала заболевания.

Болезнь Альцгеймера: симптомы. Болезнь Альцгеймера имеет специфический набор симптомов, которые имеют общую причину - накопление аномальных белков в головном мозге. Эти аномальные белки окружают клетки мозга и могут в конечном итоге приводить к травмам и смерти клеток. Подобные накопления белка происходят в определенных областях мозга, включая гиппокамп – участок мозга, играющий решающую роль в долгосрочной памяти.

Болезнь Альцгеймера может вызывать симптомы, которые распространены  и при других формах деменции. В частности, это
  • путаница,
  • дезориентация.
  • проблемы с памятью,
  • изменения настроения.
Другие симптомы, более специфичные для болезни Альцгеймера, включают:
  • проблемы с воспоминанием прошлых событий;
  • трудности с запоминанием новой информации;
  • изменения личности, такие как становление человека агрессивным или параноидальным;
  • стойкое плохое настроение;
  • трудности с глотанием, речью или ходьбой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах, вызывающих головную боль во второй половине дня.
Теги : деменция, болезнь Альцгеймера

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Комментарии

    1. SvetaBib

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    24-12-2019 04:08  

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