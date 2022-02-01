Необычные изменения с организмом, которые могут возникать после 60 лет
Старение организма сопровождается определенными «побочными эффектами», и тем, кто сталкивается с ними на личном опыте, они могут показаться необычными.
Изменения в качестве сна. Ученые констатируют, что оптимальное время сна составляет от семи до девяти часов каждую ночь. Однако по мере старения сон имеет тенденцию становиться фрагментированным – после 60 лет человек может заметить, что спит на протяжении каких-то временных отрезков. Если это происходит, нужно поговорить с врачом об использовании вспомогательных средств, помогающих спать в течение ночи. Качественное изменение структуры сна, происходящее с возрастом, не означает, что пожилые люди нуждаются в его меньшем количестве. Впрочем, слишком продолжительный сон тоже может быть вреден, с ним связан более высокий риск сердечных заболеваний.
Проблемы с алкоголем. Еще одно изменение в организме после 60 лет – это снижение выработки ферментов, расщепляющих алкоголь. То есть, когда мы становимся старше, телу может требоваться меньше выпивки, чтобы чувствовать опьянение. Вдобавок спиртное в организме задерживается дольше. Таким образом, выпив, пожилой человек может необычайно долго чувствовать себя «под градусом». С этим же явлением у пожилых бывают связаны падения и другие неприятности, происходящие вследствие алкогольного опьянения, которое, казалось бы, давно должно было пройти.
Упражнения делают моложе. Необычный эффект физической активности: после 60 лет спорт и адекватные нагрузки могут тонизировать организм значительнее, чем в молодости. Согласно исследовательским данным, пожилые мужчины и женщины, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, могут биологически быть почти на 30 лет моложе своего хронологического возраста.
Усталость может сокращать жизнь. Журнал геронтологии опубликовал результаты исследования, которые говорят, что у многих людей старше 60 лет несоразмерно сильное чувство усталости, возникающее после физического напряжения, указывает на больший риск смерти в течение ближайших трех лет. Интересно то, как ученые советуют бороться с этим. По их мнению, профилактикой неадекватной усталости являются физические упражнения, выполняемые без фанатизма, но регулярно.
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