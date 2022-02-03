Первые признаки Омикрона: состояния, которые могут возникнуть через два дня
Новые данные исследователей говорят, что признаки Омикрон-инфекции могут проявиться спустя два дня после случившегося заражения.
До сих пор ВОЗ констатировала, что в среднем требуется от пяти до шести дней, чтобы при инфицировании коронавирусом начали проявляться первые сигналы заражения. Но Имперский колледж Лондона поделился результатами исследования, участники которого (36 человек) были намерено заражены COVID-19. Согласно этим данным, первые признаки инфекции проявляются гораздо раньше.
Что говорят ученые: «Мы обнаружили, что симптомы фактически возникают на несколько дней раньше, чем считалось ранее, – всего через 42 часа после инфицирования».
Также специалисты отмечают, что уровень вируса в организме достигает пика через 5 дней, но в целом может сохраняться до 12 дней. Кроме того, эксперимент показал, что даже если у людей, которые инфицировались, не было очевидных внешних симптомов, они все равно могли выделять с мокротой и слюной большое количество вирусных частиц.
Симптомы, на которые нужно обращать внимание. Состояния, которые возникали у участников исследования, включали заложенность или насморк, чихание, боль в горле.
Некоторые испытывали головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость, лихорадку. Симптомы в общем не были тяжелыми, напоминали простуду. Часть испытуемых сообщила, что первые сигналы инфекции оказались легкими и не вызывали мыслей о заболевании.
Сообщается, что исследователи экспериментировали с уханьским штаммом, но, по их мнению, результаты их работы также применимы к вариантам Дельта и Омикрон.
В свою очередь, данные приложения ZOE COVID Symptom Study показывают, что распространенными симптомами Омикрона на сегодня являются следующие состояния.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Больное горло.
- Чихание.
- Постоянный кашель.
- Хриплый голос.
Имперский колледж Лондона (Imperial College London)
Здоровье
высшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне, специализирующееся в науке, инженерии, медицине, бизнесе
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