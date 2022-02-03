Первые признаки Омикрона: состояния, которые могут возникнуть через два дня

Что говорят ученые: «Мы обнаружили, что симптомы фактически возникают на несколько дней раньше, чем считалось ранее, – всего через 42 часа после инфицирования».

Насморк.

Головная боль.

Усталость.

Больное горло.

Чихание.

Постоянный кашель.

Хриплый голос.