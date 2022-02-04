Высокий холестерин: три признака на ногах, которые могут оказаться смертельными – врач

Сильная, жгучая боль в ногах, которая может ощущаться, даже когда человек отдыхает.

Повреждения, язвы на ногах, которые долго не заживают.

Кожа ног, пальцев ног становится холодной и онемевшей, краснеет, затем чернеет, может разбухать и гноиться, вызывая сильную боль.

«Если вы считаете, что у вас развиваются симптомы критической ишемии конечностей, следует срочно обратиться к врачу общей практики для постановки диагноза», - подчеркнул эксперт.