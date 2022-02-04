Высокий холестерин: три признака на ногах, которые могут оказаться смертельными – врач
Постоянно высокий уровень холестерина может привести к «серьезным и часто фатальным» осложнениям, напоминает врач кардиолог Родни Фоул.
Высокий холестерин непосредственно ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Слишком большое количество холестерина липидов низкой плотности (ЛПНП) в крови вызывает закупорку артерий, повышая риск возникновения проблем с сердцем или мозгом. Доктор Родни Фоул сообщил в интервью, что если этой проблемой не заниматься, то со временем избыточный уровень холестерина может привести к атеросклерозу, при котором артерии повреждаются жировыми бляшками, делающими их жесткими и подверженными травмам.
По словам доктора Фоула, процесс атеросклероза, вызванный постоянным накоплением холестерина, может привести к «серьезным и часто фатальным осложнениям». Одним из таких потенциально смертельных для человека осложнений может стать критическая ишемия конечностей, развитие которой означает, что приток крови к ногам резко ограничивается из-за того, что сосуды забиваются жиров и холестерином. Наиболее подвержены ей периферические участки – голени, стопы, включая пальцы ног. Из-за нарастающего дефицита кровоснабжения, кислорода, питательных веществ в их тканях могут начаться необратимые изменения, развитие гангрены.
Врач назвал признаки на ногах, которые позволяют заподозрить наличие этого опасного осложнения.
- Сильная, жгучая боль в ногах, которая может ощущаться, даже когда человек отдыхает.
- Повреждения, язвы на ногах, которые долго не заживают.
- Кожа ног, пальцев ног становится холодной и онемевшей, краснеет, затем чернеет, может разбухать и гноиться, вызывая сильную боль.
«Если вы считаете, что у вас развиваются симптомы критической ишемии конечностей, следует срочно обратиться к врачу общей практики для постановки диагноза», - подчеркнул эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты, употребляемые на завтрак, помогают снизить уровень холестерина.
Родни Фоул (Rodney Foale)
Здоровье
консультант-кардиолог в клинике Харли-Стрит (Harley Street Clinic)
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