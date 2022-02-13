Симптомы высокого холестерина: 3 признака «критической ишемии конечностей» – врач Фоул

«Хотя заболевание периферических артерий не обязательно опасно для жизни, вызывающий его процесс атеросклероза иногда может привести к серьезным (и часто смертельным) проблемам», — предупредил доктор Фоул.

Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.

Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей.

«Обычно рекомендуется ангиопластика или шунтирование, однако в некоторых случаях может потребоваться ампутация ниже колена. Если вы считаете, что у вас развиваются симптомы «критической ишемии конечностей», вам следует срочно обратиться к своему терапевту для постановки диагноза».