Симптомы высокого холестерина: 3 признака «критической ишемии конечностей» – врач Фоул
Родни Фоул объяснил, что существует два типа холестерина: липопротеины высокой плотности и липопротеины низкой плотности. Первый считается «хорошим» холестерином, так как снижает риск сердечных заболеваний или инсульта. Между тем, последний известен как «плохой» холестерин, потому что он может привести к закупорке артерий, вызывая опасные для жизни состояния здоровья.
Наличие большего количества плохого холестерина, чем хорошего, вредно, но на ранних стадиях «нет явных признаков». Высокий уровень холестерина, классифицируемый как «скрытый фактор риска», со временем может привести к атеросклерозу (когда артерии блокируются) и заболеванию периферических артерий.
«Хотя заболевание периферических артерий не обязательно опасно для жизни, вызывающий его процесс атеросклероза иногда может привести к серьезным (и часто смертельным) проблемам», — предупредил доктор Фоул.
Одним из таких примеров является «критическая ишемия конечностей», которая, как объяснил доктор Фоул, «возникает, если приток крови к ногам становится сильно ограниченным».
Критическая ишемия конечностей может привести к тому, что кожа на ноге станет «бледной, блестящей, гладкой и сухой». Еще одним признаком опасного для жизни осложнения является наличие «незаживающих открытых язв на ступнях и голенях».
Серьезно нарушенный приток крови к нижним конечностям также может привести к «потере мышечной массы ног».
Существуют и другие признаки критической ишемии конечностей:
- Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.
- Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей.
Доктор Фоул добавил:
«Обычно рекомендуется ангиопластика или шунтирование, однако в некоторых случаях может потребоваться ампутация ниже колена. Если вы считаете, что у вас развиваются симптомы «критической ишемии конечностей», вам следует срочно обратиться к своему терапевту для постановки диагноза».
Прежде чем позволить высокому уровню холестерина вызвать такие долгосрочные последствия, лучше всего взять его под контроль на самой ранней стадии.
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Родни Фоул
Здоровье
Врач-кардиолог в Cromwell Hospital (Великобритания).
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