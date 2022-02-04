Рак поджелудочной: четыре симптома, которые люди часто игнорируют

«Признаками, на которые следует обращать внимание, являются боль в спине, расстройство желудка, боль в животе и потеря веса», - советуют эксперты.

Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных, поскольку его зачастую очень поздно диагностируют. По данным Pancreatic Cancer UK, среди заболевающих этим раком почти треть людей игнорируют возникающие симптомы, принимая их за проявление чего-то несущественного. Специалисты перечислили четыре симптома, которые люди нередко не считают нужным оперативно проверить у врача.Медики уточнили, что если любой из перечисленных симптомов наблюдался в течение четырех и более недель, нужно обязательно обратиться к терапевту.Ученые подчеркивают, что не нужно паниковать, заметив у себя данные признаки, – у большинства людей их появление не будет означать рака поджелудочной железы. Но осознание того факта, что стойкие и необъяснимые симптомы всегда следует обсуждать с врачом, может спасти тысячи жизней, так как в этом случае повышается вероятность раннего обнаружения имеющейся опухоли. Опрос, проведенный в конце прошлого года, показал, что почти треть, 28% людей ждут три месяца, прежде чем обращаться за помощью, заметив новые симптомы. Это слишком долго.Также в Pancreatic Cancer UK призывают всех, кто замечает у себя пожелтение кожи или глазных белков, не откладывая времени связываться с врачами. Еще один признак, который нельзя игнорировать – это неожиданное возникновение нарушений, свойственных диабету. Поджелудочная железа ответственна за высвобождение гормонов инсулина и глюкагона для регулирования уровня сахара в крови, а возникновение в ней рака нарушает данную функцию.Ранее портал MedikForum.ru писал о наиболее опасных признаках повышенного холестерина, заметных на ногах.