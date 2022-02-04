Признаки заболевания вен: врач объясняет, что можно увидеть на ногах
Заболевание вен не ограничивается пожилыми людьми, оно может возникнуть у любого человека, независимо от его возраста, пола или основного состояния здоровья.
Вены играют жизненно важную роль в системе кровообращения, поскольку они перекачивают деоксигенированную кровь из органов обратно в сердце, используя для этого систему клапанов. Когда развивается заболевание вен, эти клапаны повреждаются или выходят из строя, так что кровь может скапливаться в венах, вызывая в виде последствий разные проблемы. Врач, сосудистый хирург Эд Сидесо (Великобритания), рассказал, как внешне может проявляться данная патология.
Заметные вены. Вы можете увидеть, что вены на ногах становятся более заметными, это один из распространенных ранних признаков их заболевания. В частности, вены расширяются, выступают над поверхностью кожи, становятся варикозными.
Воспаление вен. Нередко оно возникает из-за тромбоза. Симптомы воспаления, вызванного тромбозом, включают покраснение кожи и болезненные уплотнения под кожей. Врач напоминает: тромбоз опасен тем, что тромб (сгусток крови) в вене может оторваться от стенки, попасть в кровоток и вызвать закупорку в сосудах сердца, мозга или легких. С воспалением вен нужно обращаться к специалистам.
Кровоточащие варикозные вены. Поскольку при варикозе вены становятся ближе к поверхности кожи, они оказываются более уязвимыми к воздействию внешних факторов. Если вы замечаете появление крови после удара по ногам, это может быть признаком имеющегося заболевания вен.
Изменения кожи. Заболевание вен ухудшает кровообращение кожи – в результате она может выглядеть блестящей, истонченной, более твердой и сухой, подверженной шелушению, растрескиванию, травмированию.
Тяжесть и боль в ногах. Для людей с заболеванием вен очень типичны отеки и чувство тяжести в ногах, усиливающиеся к концу дня. Также могут возникать ощущения боли, зуда в области, где располагается поврежеднная вена.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных признаках гиперхолестеринемии, заметных на ногах.
Эд Сидесо (Ed Sideso)
Здоровье
сосудистый хирург, консультант больниц Оксфордского университета
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