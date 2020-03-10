Названы сладости, которые можно употреблять при диабете
На уровень сахара в крови влияют не только продукты, содержащие сахар, но и любые углеводы. Об этом напомнила врач-эндокринолог, диетолог Первой градской больницы Оксана Миронова. По ее словам, человек, чтобы быть здоровым, должен получать на 55% меньше углеводов с пищей, поскольку они насыщают организм энергией.
"Фрукты и ягоды — идеальный вариант для замены сладостей. В них содержится натуральный моносахарид фруктоза. Наличие пищевых волокон во фруктах и ягодах приводит к замедлению всасывания фруктозы", - подчеркнула Миронова.
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют диабетикам ежедневно съедать 300–400 граммов ягод и фруктов. Однако нужно знать о том, что среди фруктов и ягод существуют "особо сахарные". Это хурма, финики, бананы и виноград. Идеальным перекусом для диабетика станет яблоко.
Больным диабетом нужно на 100% исключить из рациона белый рис, мед и белый хлеб. В минимальных количествах можно употреблять отварной картофель "в мундире", а также гречку и дикий рис.
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