Названы сладости, которые можно употреблять при диабете

"Фрукты и ягоды — идеальный вариант для замены сладостей. В них содержится натуральный моносахарид фруктоза. Наличие пищевых волокон во фруктах и ягодах приводит к замедлению всасывания фруктозы", - подчеркнула Миронова.

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют диабетикам ежедневно съедать 300–400 граммов ягод и фруктов. Однако нужно знать о том, что среди фруктов и ягод существуют "особо сахарные". Это хурма , финики, бананы и виноград. Идеальным перекусом для диабетика станет яблоко.Больным диабетом нужно на 100% исключить из рациона белый рис, мед и белый хлеб. В минимальных количествах можно употреблять отварной картофель "в мундире", а также гречку и дикий рис.