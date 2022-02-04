Вирусолог Нетесов: как группа крови может влиять на тяжесть ковида
По словам вирусолога, людям со второй группой крови нужно особенно тщательно следовать противовирусным мерам для профилактики заражения ковидом.
В своей беседе с журналистами ученый вирусолог Сергей Нетесов сообщил, что исследователями была выявлена корреляция, которая, возможно, подтверждает, что группа крови может влиять на тяжесть ковида.
«Есть небольшая корреляция, связанная с группами крови. Выявлено, например, что люди с первой группой крови болеют легче, а со второй – более тяжело», - сказал Нетесов «Газете.Ru».
В то же время, уточнил вирусолог, исследования, ведущиеся в этом направлении, не закончены. Таким образом, окончательно утверждает, что тяжесть ковида может обусловливаться группой крови человека, – нельзя. Выявленные корреляции, по словам ученого, «являются скорее тенденциями».
Также Нетесов обратил внимание, что хотя некоторая закономерность обнаружена, ее причина остается пока неизвестной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек может заразиться коронавирусом два раза подряд.
Сергей Нетесов
Здоровье
молекулярный биолог, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
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