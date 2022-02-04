Биолог Баранова: человек может заразиться коронавирусом два раза подряд

«Это возможно, если сначала пациент перенес «омикрон» ВА.1, а потом заразился другим его подтипом – ВА.2, так называемым стелс-омикроном», - высказалась Анча Баранова.

интервью профессора биологии Анчи Барановой прозвучала мысль о том, что заразиться коронавирусом можно два раза подряд. Такой сценарий стал возможным в эту волну пандемии, вызванную штаммом Омикрон.По словам биолога, опыт ЮАР, где осенью прошлого года впервые появился штамм Омикрон, как раз свидетельствует, что ковидной инфекция можно болеть повторно. В Южной Африке, едва схлынула волна заражений Омикроном, заболеваемость ковидом вновь стала расти из-за распространения штамма ВА.2.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что новый подвариант штамма Омикрон вновь начал вызывать у людей потерю обоняния