Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом
Исследователи сообщают, что группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом. Такой вывод был сделан после анализа образцов крови почти 2,2 тыс. пациентов с COVID-19 в Китае и десятков тысяч здоровых людей.
Было обнаружено, что у людей со второй группой крови был значительно более высокий риск заразиться коронавирусом. А самый низкий у обладателей первой группы.
Исследователи заявили, что связанные с группой крови различия в риске заражения могут провоцироваться определенными антителами в крови, но необходимы дальнейшие исследования.
Если данные подтвердятся, врачам придется уделять дополнительное внимание пациентам со второй группой крови. Исследование было ограниченным из-за его небольшой выборки. При этом исследователь из Государственной лаборатории по экспериментальной гематологии Китая Гао Индай заявил, что гражданам не стоит переживать по этому поводу.
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