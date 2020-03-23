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Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом

Названа восприимчивая к коронавирусу группа крови
Исследователи сообщают, что группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом. Такой вывод был сделан после анализа образцов крови почти 2,2 тыс. пациентов с COVID-19 в Китае и десятков тысяч здоровых людей.

Было обнаружено, что у людей со второй группой крови был значительно более высокий риск заразиться коронавирусом. А самый низкий у обладателей первой группы. 

Исследователи заявили, что связанные с группой крови различия в риске заражения могут провоцироваться определенными антителами в крови, но необходимы дальнейшие исследования.

Если данные подтвердятся, врачам придется уделять дополнительное внимание пациентам со второй группой крови. Исследование было ограниченным из-за его небольшой выборки. При этом исследователь из Государственной лаборатории по экспериментальной гематологии Китая Гао Индай заявил, что гражданам не стоит переживать по этому поводу.
Теги : коронавирус, группа крови
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