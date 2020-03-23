Исследователи сообщают, что группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом. Такой вывод был сделан после анализа образцов крови почти 2,2 тыс. пациентов с COVID-19 в Китае и десятков тысяч здоровых людей.Было обнаружено, что у людей со второй группой крови был значительно более высокий риск заразиться коронавирусом. А самый низкий у обладателей первой группы.Исследователи заявили, что связанные с группой крови различия в риске заражения могут провоцироваться определенными антителами в крови, но необходимы дальнейшие исследования.Если данные подтвердятся, врачам придется уделять дополнительное внимание пациентам со второй группой крови. Исследование было ограниченным из-за его небольшой выборки. При этом исследователь из Государственной лаборатории по экспериментальной гематологии Китая Гао Индай заявил, что гражданам не стоит переживать по этому поводу.