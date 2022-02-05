Врач рассказала, как снизить риск появления онкологии

отказ от курения и алкоголя;

поддержание здорового веса;

правильное питание: увеличение количества овощей и фруктов в рационе, а также ограниченное употребление в пищу красного мяса;

регулярные физические нагрузки;

вакцинация против ВПЧ (вирус папилломы человека) и гепатита В;

отказ от посещения соляриев;

регулярные пешие прогулки на свежем воздухе;

позитивное настроение и отсутствие стрессов.

«Проходите обследования, сдавайте анализы, ведите активный образ жизни и правильно питайтесь! Но если случилось так, что вы или ваши близкие столкнулись с этой болезнью — не опускайте руки! Правильная терапия и позитивный настрой верный путь к выздоровлению», — заключила эксперт.

Согласно статистике, рак стал одной из ведущих причин смерти в мире. По словам специалиста, риск появления онкологии можно и нужно снижать. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила и внести коррективы в привычный ритм жизни.Так, существенный вклад в укрепление организма внесут:Кроме того, эксперт подчеркнула, что ключевым фактором в успешном лечении недуга — его своевременное выявление. Поэтому крайне важно проходить медицинские обследования на регулярной основе. К списку обязательных, пульмонолог отнесла тестирование на ВПЧ, ПАП-тест, УЗИ молочных желез и маммография, исследование кала на скрытую кровь.