Врач назвала способы профилактики ротавирусной инфекции

Врач пояснила: ротавирусы в мире признаны, как одна из основных причин возникновения тяжёлой диарее и обезвоживания организма.Как правило, дети болеют тяжелее взрослых, поэтому крайне важно соблюдать некоторые правила профилактики.Так, следует с особо тщательностью соблюдать личную гигиену, особенно это касается рук: мыть до и после еды, посещения уборной.Не следует пренебрегать мытьём овощей, фруктов и ягод.Перед употреблением важно кипятить любую воду, кроме бутилированной, а также стараться не глотать воду в бассейне.Кроме того, если в семье есть заразившийся человек, ему необходимо предоставить отдельную посуду и полотенце.