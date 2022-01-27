Врач назвала способы профилактики ротавирусной инфекции
Пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, как предотвратить заражение ротавирусом.
Врач пояснила: ротавирусы в мире признаны, как одна из основных причин возникновения тяжёлой диарее и обезвоживания организма.
Как правило, дети болеют тяжелее взрослых, поэтому крайне важно соблюдать некоторые правила профилактики.
Так, следует с особо тщательностью соблюдать личную гигиену, особенно это касается рук: мыть до и после еды, посещения уборной.
Не следует пренебрегать мытьём овощей, фруктов и ягод.
Перед употреблением важно кипятить любую воду, кроме бутилированной, а также стараться не глотать воду в бассейне.
Кроме того, если в семье есть заразившийся человек, ему необходимо предоставить отдельную посуду и полотенце.
Татьяна Неешпапа
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Пульмонолог
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