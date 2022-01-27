Врач назвала способы профилактики ротавирусной инфекции

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Иллюстрация пробежки по рулону туалетной бумаги

Пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, как предотвратить заражение ротавирусом.

Врач пояснила: ротавирусы в мире признаны, как одна из основных причин возникновения тяжёлой диарее и обезвоживания организма.

Как правило, дети болеют тяжелее взрослых, поэтому крайне важно соблюдать некоторые правила профилактики.

Так, следует с особо тщательностью соблюдать личную гигиену, особенно это касается рук: мыть до и после еды, посещения уборной.

Не следует пренебрегать мытьём овощей, фруктов и ягод.

Перед употреблением важно кипятить любую воду, кроме бутилированной, а также стараться не глотать воду в бассейне.

Кроме того, если в семье есть заразившийся человек, ему необходимо предоставить отдельную посуду и полотенце.
Татьяна Неешпапа
Татьяна Неешпапа
Здоровье
Пульмонолог
Теги : Татьяна Неешпапа, ротавирус, профилактика заболеваний