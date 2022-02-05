Высокий холестерин: 4 ключевых фактора, которые способствуют «тихому убийце»

Недостаточное употребление определенных продуктов

«Вы больше подвержены риску высокого уровня холестерина при высоком потреблении насыщенных жиров из продуктов животного происхождения, таких как любое мясо, сыры, сливки и масло, а также продуктов с высокой степенью переработки, таких как торты, печенье и выпечка. Вы также подвергаетесь большему риску при низком потреблении растительной пищи, такой как фрукты, овощи, цельные зерна, бобы, орехи и семена».