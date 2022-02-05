Высокий холестерин: 4 ключевых фактора, которые способствуют «тихому убийце»
По данным NHS, примерно 40 процентов людей имеют высокий уровень холестерина, хотя многие люди могут не осознавать, что он у них есть. Высокий уровень холестерина, часто называемый «тихим убийцей», чаще всего связан с диетическим выбором.
Такие вещи, как употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров или сахара, могут повысить вероятность того, что у вас будет диагностирован высокий уровень холестерина. И что еще хуже, состояние часто не проявляет немедленных признаков, вызывая серьезные заболевания, если его не лечить.
Недостаточное употребление определенных продуктов
Рози Мартин — зарегистрированный диетолог, специализирующийся на профилактическом и здоровом питании, а также член консультативного совета специалистов по растительному питанию.
Она сказала, что, хотя высокий уровень холестерина может быть связан с продуктами, которые вы едите, он также связан с продуктами, которые вы не едите.
«Вы больше подвержены риску высокого уровня холестерина при высоком потреблении насыщенных жиров из продуктов животного происхождения, таких как любое мясо, сыры, сливки и масло, а также продуктов с высокой степенью переработки, таких как торты, печенье и выпечка. Вы также подвергаетесь большему риску при низком потреблении растительной пищи, такой как фрукты, овощи, цельные зерна, бобы, орехи и семена».
Цельные зерна, бобы и некоторые семена богаты пищевыми волокнами, которые связывают холестерин и его предшественники в пищеварительной системе и помогают удалить их из организма до того, как они попадут в кровоток.
Употребление двух унций орехов в день «может немного снизить ЛПНП, порядка 5 процентов». Орехи содержат дополнительные питательные вещества, которые также могут помочь защитить сердце другими способами.
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Рози Мартин
Здоровье
Зарегистрированный диетолог, специализирующийся на профилактическом и здоровом питании, а также член консультативного совета специалистов по растительному питанию.
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