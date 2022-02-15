Высокий холестерин: ощущение «напряжения», которое может предупреждать вас о проблеме с сердцем
Высокий уровень холестерина редко имеет какие-либо признаки или симптомы, поэтому его часто называют «тихим убийцей». Именно по этой причине многие люди не диагностированы.
Тем не менее, есть важное ощущение, которое может сигнализировать о «неотложной медицинской помощи» в результате нездорового уровня холестерина.
«Иногда известный как гиперлипидемия, высокий уровень холестерина безболезнен и не вызывает никаких симптомов, пока у человека не разовьется тяжелая болезнь сердца», - сообщает NHS.
Болезнь сердца может в конечном итоге привести к сердечным приступам, которые часто заканчиваются смертельным исходом.Однако у людей они также могут проявляться симптомами, включая чувство «стеснения в груди». Если вы заметили такое чувство, это может быть признаком серьезного высокого уровня холестерина.
Даже если у вас низкая или нормальная масса тела и вы чувствуете себя практически здоровым, высокий уровень холестерина может затронуть любого. Хотя это состояние может быть вызвано диетой и образом жизни, у многих людей также развивается высокий уровень холестерина из-за наследственных факторов.
Как провериться на повышенный холестерин?
По данным NHS, вы «можете узнать, только если у вас есть это из анализа крови».
"Ваш врач общей практики может предложить пройти тест, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина".
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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