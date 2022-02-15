Высокий холестерин: ощущение «напряжения», которое может предупреждать вас о проблеме с сердцем

«Иногда известный как гиперлипидемия, высокий уровень холестерина безболезнен и не вызывает никаких симптомов, пока у человека не разовьется тяжелая болезнь сердца», - сообщает NHS.

Как провериться на повышенный холестерин?

"Ваш врач общей практики может предложить пройти тест, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина".