Профессор Лихтенштейн предостерегла пить этот тип молока - оно повышает плохой холестерин
Высокий уровень холестерина печально известен тем, что с течением времени наносит ущерб здоровью сосудов, однако это состояние дает мало предупреждающих признаков проблем на этом пути. Когда симптомы действительно возникают, это обычно является признаком прогрессирующего закупоривания артерий. Одно молоко, которое широко считается здоровой альтернативой молочным продуктам, может способствовать этому заболеванию.
Кокосовое молоко с высоким содержанием насыщенных жиров широко считается полезным для сердца. Напиток, приготовленный из тертой мякоти кокоса, приобрел популярность как альтернатива молочным продуктам на растительной основе.
Натурально сладкий напиток содержит примерно вдвое меньше калорий, чем цельное молоко, а одна чашка кокосового молока содержит около пяти граммов насыщенных жиров, что равно количеству цельного молока. Однако Элис Х. Лихтенштейн, профессор диетологии и политики в Университете Тафтса, предупредила, что напиток может повышать уровень ЛПНП или «плохого» холестерина в крови.
Содержание лауриновой кислоты, которая является основной жирной кислотой в кокосовом жире, может повышать уровень «плохого» холестерина ЛПНП за счет снижения активности рецепторов, которые удаляют ЛПНП из крови. Эффекты лауриновой кислоты были изучены в двух отдельных исследованиях на аналогичных группах населения, которые обнаружили, что реакция человека на жир различается от человека к человеку.
Другие исследования, однако, показали, что замена четырех процентов этих жиров на золотарную кислоту очень мало повлияла на уровень холестерина.
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Элис Х. Лихтенштейн
Здоровье
Профессор диетологии и политики в Университете Тафтса.
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