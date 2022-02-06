Признаки уже перенесенного коронавируса: появление «ковидных ногтей»

«На перенесенную коронавирусную инфекцию может указывать возникший на ногтях «узор» в виде красного полумесяца у основания пластин», - об этом сообщил ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор Тим Спектор.

Поскольку последние версии коронавируса стали вызывать у людей все более мягкие формы заболевания, ковидная инфекция стала чаще проходить бессимптомно – с нетипичной клинической картиной, которая не распознается зараженным человеком или окружающими. Но ученые говорят: когда возникают «ковидные ногти», это может говорить о том, что заражение коронавирусом все же имело место.Группа исследователей, работающая под его руководством, констатирует, что «ковидные ногти» можно видеть далеко не у всех переболевших COVID-19. Но если красный полумесяц на ногтях все же возникает, это происходит не ранее чем через две недели после случившегося инфицирования.Рассказывая об этом необычном признаке перенесенной ковид-инфекции в журнале The Conversation, ученые пишут, что механизм, лежащий в основе этого изменения ногтей, остается неясным. Возможной причиной может быть повреждение кровеносных сосудов, вызванное вирусом. Или же это может быть связано с иммунным ответом на коронавирус, вызывающим образование миниатюрных тромбов в мелких сосудах.Часть переболевших пациентов рассказали о появлении на ногтях горизонтальных углублений, известных как линии Бо. Такие углубления появляются на ногтевых пластинах примерно через четыре недели после заражения «короной». Линии Бо не являются исключительным симптомом ковида, они возникают, когда организм подвергается сильному стрессу, недоеданию. Впоследствии, по мере отрастания ногтей и восстановления организма, эта деформация проходит.Среди других проблем с ногтями у людей, переболевших COVID-19, к сегодняшнему дню зафиксированы сильное расслоение ногтей, а также появление на ногтях горизонтальных белых полос, не исчезающих при надавливании. По мнению ученых, изменения ногтей следует рассматривать именно как возможное свидетельство перенесенной инфекции, а не как ее симптом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может разворачиваться общая картина симптомов при заражении Омикрон-штаммом.