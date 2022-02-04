Врачи о заражении Омикроном: как и когда должны проявляться симптомы
Первым симптомом заражения Омикроном может стать заложенность носа.
Доктор медицины Эрик Чио-Пенья (Больница Университета Статен-Айленда, США) рассказал в интервью о начальных симптомах, которые проявляются при заражении Омикроном.
«Первоначальными признаками, как правило, являются заложенность носа, дискомфорт в носоглотке и другие симптомы инфекции верхних дыхательных путей», - сообщил врач.
Другие симптомы. Многие институции здравоохранения в разных странах констатируют, что инфекция COVID-19, вызываемая заражением Омикроном, отличается широким спектром симптомов, – и не обязательно только легких.
Что можно наблюдать у заболевших.
- Лихорадку или озноб.
- Кашель.
- Одышку или затрудненное дыхание.
- Усталость.
- Боли в мышцах или суставах.
- Головную боль.
- Новую потерю вкуса или обоняния.
- Больное горло.
- Заложенность носа или насморк.
- Тошноту или рвоту.
- Диарею.
«Омикрон более заразен, чем предыдущие штаммы. У людей, инфицированных этим вариантом, симптомы обычно проявляются намного быстрее – часто через 1-2 дня после контакта с источником вируса. Пожилые люди и люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, легких, или диабет, подвергаются более высокому риску развития серьезных осложнений», - поделился эксперт.
Также врач заметил, что тяжелую форму заболевания Омикрон способен вызывать у непривитых пациентов. Вакцинированные люди преимущественно переносят заражение им как респираторное заболевание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о четырех неожиданных симптомах Омикрона, которые врачи советуют не игнорировать.
Эрик Чио-Пенья (Eric Cioe-Pena)
Здоровье
доктор медицины, директор отдела глобального здравоохранения и неотложной помощи в Больнице Университета Статен-Айленда
Оставить комментарий