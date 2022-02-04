Врачи о заражении Омикроном: как и когда должны проявляться симптомы

«Первоначальными признаками, как правило, являются заложенность носа, дискомфорт в носоглотке и другие симптомы инфекции верхних дыхательных путей», - сообщил врач.

Лихорадку или озноб.

Кашель.

Одышку или затрудненное дыхание.

Усталость.

Боли в мышцах или суставах.

Головную боль.

Новую потерю вкуса или обоняния.

Больное горло.

Заложенность носа или насморк.

Тошноту или рвоту.

Диарею.

«Омикрон более заразен, чем предыдущие штаммы. У людей, инфицированных этим вариантом, симптомы обычно проявляются намного быстрее – часто через 1-2 дня после контакта с источником вируса. Пожилые люди и люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, легких, или диабет, подвергаются более высокому риску развития серьезных осложнений», - поделился эксперт.