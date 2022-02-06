Заражение Омикроном: назван симптом, из-за которого «страдает каждый пятый»
Исследователи отмечают, что более распространенным симптомом заражения Омикроном к сегодняшнему дню стала боль в спине.
Ученые Королевского колледжа Лондона, изучающие симптомы коронавируса и все происходящие с ними изменения в рамках проекта ZOE COVID Symptom Study, провели очередное исследование. Специалистов интересовало, какие симптомы, возникающие при заражении штаммом Омикрон, отличают его от проявления инфекции при поражении Дельтой. Эксперты пришли к заключению, что специфическим симптомом инфицирования Омикроном может быть боль в спине – у пациентов, заражающихся им, такая боль возникает значительно чаще, чем при заражении Дельта-штаммом.
Как заметил руководитель исследования, профессор Тим Спектор,
«от боли в пояснице страдает каждый пятый человек с Омикроном».
Профессор Спектор уточнил: если боль в спине возникает без известного триггера, то высока вероятность того, что ее спровоцировала коронавирусная инфекция – в особенности, если при этом наблюдаются другие ее возможные признаки. Ученый добавил, что теперь боль в пояснице как симптом заражения Омикроном встречается чаще, чем боль в груди, потеря аппетита или исчезновение нормального обоняния. В то же время, сказал эпидемиолог,
«в первую пятерку признаков инфекции, вызванной штаммом Омикрон, по-прежнему входят насморк, головная боль, усталость, боль в горле, чихание».
Другим возможным симптомом инфицирования этим штаммом является ночная потливость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на перенесенную человеком ковидную инфекцию может указывать изменившееся состояние ногтей.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
Оставить комментарий