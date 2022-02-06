Заражение Омикроном: назван симптом, из-за которого «страдает каждый пятый»

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боль в спине

Исследователи отмечают, что более распространенным симптомом заражения Омикроном к сегодняшнему дню стала боль в спине.

Ученые Королевского колледжа Лондона, изучающие симптомы коронавируса и все происходящие с ними изменения в рамках проекта ZOE COVID Symptom Study, провели очередное исследование. Специалистов интересовало, какие симптомы, возникающие при заражении штаммом Омикрон, отличают его от проявления инфекции при поражении Дельтой. Эксперты пришли к заключению, что специфическим симптомом инфицирования Омикроном может быть боль в спине – у пациентов, заражающихся им, такая боль возникает значительно чаще, чем при заражении Дельта-штаммом.

Как заметил руководитель исследования, профессор Тим Спектор,

«от боли в пояснице страдает каждый пятый человек с Омикроном».

Профессор Спектор уточнил: если боль в спине возникает без известного триггера, то высока вероятность того, что ее спровоцировала коронавирусная инфекция – в особенности, если при этом наблюдаются другие ее возможные признаки.  Ученый добавил, что теперь боль в пояснице как симптом заражения Омикроном встречается чаще, чем боль в груди, потеря аппетита или исчезновение нормального обоняния. В то же время, сказал эпидемиолог,

«в первую пятерку признаков инфекции, вызванной штаммом Омикрон, по-прежнему входят насморк, головная боль, усталость, боль в горле, чихание».

Другим возможным симптомом инфицирования этим штаммом является ночная потливость.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на перенесенную человеком ковидную инфекцию может указывать изменившееся состояние ногтей.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, боль в спине