Высокое давление: эксперты назвали 4 простых перекуса, которые полезны для гипертоников

«Есть некоторые изменения, которые вы могли бы внести в свой образ жизни, чтобы снизить высокое давление. Некоторые из них снизят ваше кровяное давление в течение нескольких недель, в то время как другие могут занять больше времени».

Замените сладости на горсть семян или ягод

Замените десертные пудинги греческим йогуртом с фруктами или семечками

Заменяет чипсы на хумус с овощами

Замените печенье и чипсы на несоленый попкорн