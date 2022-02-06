Высокое давление: эксперты назвали 4 простых перекуса, которые полезны для гипертоников
Гипертония может увеличить риск опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы или инсульт. Хотя кровяное давление можно контролировать с помощью медицинского вмешательства, некоторые изменения образа жизни могут помочь в этом.
Согласно NHS:
«Есть некоторые изменения, которые вы могли бы внести в свой образ жизни, чтобы снизить высокое давление. Некоторые из них снизят ваше кровяное давление в течение нескольких недель, в то время как другие могут занять больше времени».NHS рекомендует сократить потребление соли до менее чем шести граммов в день, придерживаться диеты с низким содержанием жиров, богатой фруктами и овощами, и уменьшить потребление алкоголя.
Вот четыре простых перекуса, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень артериального давления.
Замените сладости на горсть семян или ягод
Фрукты, такие как малина или клубника, часто называют «сладостью природы» благодаря их природной сладости. Между тем горстка семян может обеспечить текстуру, а также множество полезных жиров, клетчатки и минералов.
Замените десертные пудинги греческим йогуртом с фруктами или семечками
Вместо того, чтобы брать в руки липкий пудинг с ириской или тарелку мороженого, попробуйте греческий йогурт. Посыпание семенами или фруктами сверху может придать дополнительную текстуру и вкус.
Заменяет чипсы на хумус с овощами
Хумус - ближневосточный соус готовится из пюре из нута и оливкового масла. Он содержит как клетчатку, так и около 7,9 г растительного белка на порцию. Овощи могут добавить хруста, которого вы желаете.
Замените печенье и чипсы на несоленый попкорн
Попкорн может быть отличной альтернативой, хотя обязательно выбирайте несоленую версию. Если вы хотите добавить немного аромата, попробуйте посыпать корицей или другими специями.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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