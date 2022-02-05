Жирная печень: врач назвал 5 способов улучшить функцию печени и избежать смертельных рубцов
Помимо нескольких дней без алкоголя в течение недели, доктор Люк Пратсидес указывает на не столь очевидные способы улучшить работу печени и избежать опасных для жизни рубцов.
«Держитесь подальше от средств для очистки печени», — сказал доктор Пратсидес. «Нет убедительных доказательств того, что добавки могут помочь очистить печень».
Еще один способ позаботиться о своей печени — практиковать безопасный секс.
«Гепатит B (HBV) является наиболее распространенной серьезной инфекцией печени в мире», — пояснил доктор Пратсидес. «В случае передачи это может быть серьезным и опасным для жизни заболеванием, которое вызывает воспаление печени, приводящее к рубцеванию (циррозу), которое ухудшает способность органа функционировать».
Доктор Пратсидес предупредил, что не многие люди даже осознают, что у них есть инфекция.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) перечислили признаки инфекции гепатита В:
- Высокая температура
- Усталость
- Потеря аппетита
- Тошнота
- Рвота
- Боль в животе
- Темная моча
- Испражнения цвета глины
- Боль в суставах
- Желтуха
«Если не лечить инфекцию, это может привести к полной печеночной недостаточности и смерти».
Двигаясь дальше, доктор Пратсидес добавил:
«Мы никогда не перестанем слышать об этом, но сбалансированная и здоровая диета является ключом к поддержанию оптимальной работы вашей печени. Диета с высоким содержанием клетчатки, в частности, поможет органу оставаться в форме и быть здоровым».
Отличными источниками клетчатки являются: фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.
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Люк Пратсидес
Здоровье
Ведущий врач общей практики в Numan (Великобритания).
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