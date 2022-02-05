Жирная печень: врач назвал 5 способов улучшить функцию печени и избежать смертельных рубцов

«Держитесь подальше от средств для очистки печени», — сказал доктор Пратсидес. «Нет убедительных доказательств того, что добавки могут помочь очистить печень».

«Гепатит B (HBV) является наиболее распространенной серьезной инфекцией печени в мире», — пояснил доктор Пратсидес. «В случае передачи это может быть серьезным и опасным для жизни заболеванием, которое вызывает воспаление печени, приводящее к рубцеванию (циррозу), которое ухудшает способность органа функционировать».

Высокая температура

Усталость

Потеря аппетита

Тошнота

Рвота

Боль в животе

Темная моча

Испражнения цвета глины

Боль в суставах

Желтуха

«Если не лечить инфекцию, это может привести к полной печеночной недостаточности и смерти».

«Мы никогда не перестанем слышать об этом, но сбалансированная и здоровая диета является ключом к поддержанию оптимальной работы вашей печени. Диета с высоким содержанием клетчатки, в частности, поможет органу оставаться в форме и быть здоровым».