Врач-кардиолог: этот дешевый сок улучшает систолическое и диастолическое давление
Потребление несоленого томатного сока улучшает кровяное давление и уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке крови у людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. В течение года участникам исследования давали столько несоленого томатного сока, сколько они хотели.
Участники были проверены на маркеры сердечно-сосудистого риска, такие как артериальное давление, липидный профиль сыворотки и толерантность к глюкозе, до и после периода исследования. Из участников исследования 260 участвовали в детальном изучении факторов своего образа жизни.
Эксклюзивно для МедикФорум, кардиолог Олег Варфоломеев прокомментировал исследование:
«Поскольку томатный сок является легкодоступным продуктом, он может быть полезен в качестве диетического вмешательства для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у людей из группы риска. Внесение изменений в образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое давление и помочь снизить ваше артериальное давление, если оно уже высокое».
Диета является одним из самых эффективных методов лечения гипертонии.
Другие изменения образа жизни, которые могут помочь предотвратить и снизить высокое кровяное давление: вы должны уменьшить количество соли, которую вы едите, и придерживаться в целом здоровой диеты, сократить потребление алкоголя, похудеть, если у вас избыточный вес, сократить потребление кофеина, а если вы курильщик, вам следует бросить курить.
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