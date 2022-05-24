Врач-кардиолог: этот дешевый сок улучшает систолическое и диастолическое давление

Эксклюзивно для МедикФорум, кардиолог Олег Варфоломеев прокомментировал исследование:

«Поскольку томатный сок является легкодоступным продуктом, он может быть полезен в качестве диетического вмешательства для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у людей из группы риска. Внесение изменений в образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое давление и помочь снизить ваше артериальное давление, если оно уже высокое».