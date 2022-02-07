Специалисты назвали семь признаков подварианта Омикрона

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Для омикрона характерны признаки обычной простуды

Вариант Омикрон появился сравнительно недавно, и уже успел стать самым быстро распространяющимся штаммом нового коронавируса. Однако, у него появился конкурент — подвариант BA.2. Наряду с таким же быстрым распространением, для него характерна более смазанная картина.

По данным ВОЗ, новые исследования показывают, что Омикрон с большей вероятностью поразит верхние дыхательные пути, а не легкие, в отличие от предыдущих версий вируса. Это означает, что поменяются и характерные для болезни симптомы.

Британские ученые уже обозначили семь основных симптомов подварианта Омикрон:
  • высокая температура;
  • сильная усталость;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • мышечная усталость;
  • учащенное сердцебиение.
Приложение Zoe COVID Study, выделяет свою пятерку часто встречающихся симптомов текущего варианта. В ней есть несколько пересечений. Это головная боль, усталость и боль в горле. Кроме этого, отмечается наличие насморка и чихания.

«Наиболее часто люди сообщают о симптомах, которые характерны для простой простуды. Это особенно актуально для вакцинированных», - рассказывает доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона.

Ранее ученые объяснили, какое растение может помочь в борьбе с коронавирусом.
Клэр Стивс
Клэр Стивс
Здоровье
Доктор из Королевского колледжа Лондона
Теги : Омикрон-штамм, коронавирус