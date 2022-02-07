Специалисты назвали семь признаков подварианта Омикрона
Вариант Омикрон появился сравнительно недавно, и уже успел стать самым быстро распространяющимся штаммом нового коронавируса. Однако, у него появился конкурент — подвариант BA.2. Наряду с таким же быстрым распространением, для него характерна более смазанная картина.
По данным ВОЗ, новые исследования показывают, что Омикрон с большей вероятностью поразит верхние дыхательные пути, а не легкие, в отличие от предыдущих версий вируса. Это означает, что поменяются и характерные для болезни симптомы.
Британские ученые уже обозначили семь основных симптомов подварианта Омикрон:
- высокая температура;
- сильная усталость;
- кашель;
- боль в горле;
- головная боль;
- мышечная усталость;
- учащенное сердцебиение.
«Наиболее часто люди сообщают о симптомах, которые характерны для простой простуды. Это особенно актуально для вакцинированных», - рассказывает доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона.
Ранее ученые объяснили, какое растение может помочь в борьбе с коронавирусом.
Клэр Стивс
Здоровье
Доктор из Королевского колледжа Лондона
Оставить комментарий