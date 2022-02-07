Специалисты назвали семь признаков подварианта Омикрона

высокая температура;

сильная усталость;

кашель;

боль в горле;

головная боль;

мышечная усталость;

учащенное сердцебиение.

«Наиболее часто люди сообщают о симптомах, которые характерны для простой простуды. Это особенно актуально для вакцинированных», - рассказывает доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона.