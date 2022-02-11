Омикрон: ученые пополнили список признаков «новым болезненным симптомом»
Ученые, ведущие крупнейшее британское исследование коронавирусной инфекции, пополнили список признаков заражения штаммом Омикрон таким симптомом как боль в пояснице.
В перечне симптомов Омикрона появился новый болезненный признак заражения – об этом сообщили специалисты Королевского колледжа в Лондоне, участники исследовательского проекта с разработкой приложения Zoe Symptom Study, фиксирующего состояния, возможные при заболевании коронавирусной инфекцией. К данному моменту приложение собрало данные о тех или иных проявлениях COVID-19 у миллионов пользователей.
По словам ученых, недавно среди наиболее часто регистрируемых приложением Zoe Symptom Study симптомов «появился новый». Как сообщил ведущий эксперт проекта, ученый-эпидемиолог, профессор Тим Спектор,
«в список самых распространенных симптомов была добавлена боль в пояснице».
Исследователь уточнил, что на этот болезненный симптом стали жаловаться 20% пациентов с коронавирусом. Примечательно, что боль в пояснице называлась одним из ранних признаков заражения Омикроном еще в минувшем декабре врачами из ЮАР. Теперь этот симптом, судя по всему, становится одним из наиболее часто встречающихся на европейской части суши. Войдет ли он в пятерку основных, покажет время. Пока, говорит профессор Спектор топ из пяти ключевых симптомов заражения ковидом выглядит так: насморк, головная боль, боль в горле, утомляемость, чихание.
Общий список признаков инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, следующий.
- Насморк.
- Головная боль.
- Больное горло.
- Усталость.
- Чихание.
- Постоянный кашель.
- Хриплый голос.
- Озноб.
- Боли в суставах.
- Высокая температура.
- Головокружение.
- Мозговой туман.
- Болезненность и воспаление глаз.
- Проблемы с обонянием.
- Мышечные боли, ломота.
- Боль в пояснице.
- Опухшие железы.
- Боль в груди.
- Исчезновение аппетита, отказ от еды.
- Проблемы с кишечником.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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