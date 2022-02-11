Омикрон: ученые пополнили список признаков «новым болезненным симптомом»

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тест на коронавирус

Ученые, ведущие крупнейшее британское исследование коронавирусной инфекции, пополнили список признаков заражения штаммом Омикрон таким симптомом как боль в пояснице.

В перечне симптомов Омикрона появился новый болезненный признак заражения – об этом сообщили специалисты Королевского колледжа в Лондоне, участники исследовательского проекта с разработкой приложения Zoe Symptom Study, фиксирующего состояния, возможные при заболевании коронавирусной инфекцией. К данному моменту приложение собрало данные о тех или иных проявлениях COVID-19 у миллионов пользователей.

По словам ученых, недавно среди наиболее часто регистрируемых приложением Zoe Symptom Study симптомов «появился новый». Как сообщил ведущий эксперт проекта, ученый-эпидемиолог, профессор Тим Спектор,

«в список самых распространенных симптомов была добавлена боль в пояснице».

Исследователь уточнил, что на этот болезненный симптом стали жаловаться 20% пациентов с коронавирусом. Примечательно, что боль в пояснице называлась одним из ранних признаков заражения Омикроном еще в минувшем декабре врачами из ЮАР. Теперь этот симптом, судя по всему, становится одним из наиболее часто встречающихся на европейской части суши. Войдет ли он в пятерку основных, покажет время. Пока, говорит профессор Спектор топ из пяти ключевых симптомов заражения ковидом выглядит так: насморк, головная боль, боль в горле, утомляемость, чихание.

Общий список признаков инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, следующий.
  • Насморк.
  • Головная боль.
  • Больное горло.
  • Усталость.
  • Чихание.
  • Постоянный кашель.
  • Хриплый голос.
  • Озноб.
  • Боли в суставах.
  • Высокая температура.
  • Головокружение.
  • Мозговой туман.
  • Болезненность и воспаление глаз.
  • Проблемы с обонянием.
  • Мышечные боли, ломота.
  • Боль в пояснице.
  • Опухшие железы.
  • Боль в груди.
  • Исчезновение аппетита, отказ от еды.
  • Проблемы с кишечником.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван «симптом номер один», проявляющийся при заражении Омикроном.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор

ZOE COVID Symptom Study

Здоровье

приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.

Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, боль в спине