Дефицит витамина B12: врач Штадтмауэр назвал 2 признака вашего кашля, которые говорят о низком уровне

«Дефицит витамина B12 вызывает сенсорную невропатию, которая может способствовать патогенезу хронического кашля и дисфункции глотки».

Симптомы, наиболее часто связанные с дефицитом витамина B12, включают слабость мышц, онемение или покалывание в руках и ногах, трудности при ходьбе, тошноту, снижение аппетита и раздражительность. Однако по мере того, как нервы в горле постепенно повреждаются, симптомы могут также включать сухой и хронический кашель.Гэри Штадтмауэр, доктор медицинских наук, объяснил, что типичному пациенту, страдающему сенсорной невропатией гортани, может быть неправильно поставлен диагноз постназального затекания, аллергии, рефлюкса или астмы. Их кашель может мешать их социальной жизни, сну и работе.Вызывая воспаление, дефицит витамина B12 может привести к хроническому кашлю и дисфункции дыхательных путей.Иными словами, при поражении гортани она становится сверхчувствительной к малейшему раздражителю, в результате чего возникает хронический и сухой кашель.Они пришли к выводу, что дефицит B12 может играть роль в хроническом кашле, вызывая сенсорную невропатию.Сенсорная невропатия возникает, когда сенсорные нервы тела повреждаются, что является печально известным осложнением, связанным с дефицитом B12. В нервной системе витамин B12 помогает вырабатывать вещество под названием миелин, которое действует как защитный щит для нервов и помогает передавать ощущения.Более того, по словам г-на Штадтмауэра, начало кашля может быть внезапным после вирусного заболевания, а иногда и хирургического вмешательства.Ранее Медикфорум писал о том, чем заменить сладости.