Гинеколог назвала основы интимного здоровья женщины

Одежда





Водные процедуры

«Моющим средством для интимной гигиены тоже можно пользоваться, нужно лишь правильно его подобрать. ️Пена для ванны и гели для душа, которыми мы пользуемся постоянно — не подходят. ️Чтобы избежать аллергических реакций выбирайте мыло без отдушек и ароматизаторов», — рекомендует врач.

Дополнительные средства

По словам специалиста, обеспечить отсутствие неприятных ощущений, дискомфорта и раздражения в интимной зоне поможет соблюдение простых правил.При выборе нижнего белья следует отдавать предпочтение удобным, не тесным, моделям преимущественно из натуральных материалов, лучше — хлопка.⠀Смена белья должна происходить ежедневно, а при его стирке использовать гипоаллергенные стиральные порошки.Для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, спать лучше без одежды, в ночной сорочке или в пижаме со свободными штанами.Мыться следует не более двух раз в день обычной водой только наружных половых органов, строго спереди-назадТакже необходимо "завести" индивидуальное полотенце, предназначенное для использования только в интимной зоне.В использовании тампонов и прокладок, в том числе ежедневных нет необходимости вне менструальных дней. Дело в том, что ношение «ежедневки», создает парниковый эффект, и в комплексе с влагалищными выделениями, которые есть у каждой женщны, способствуют размножению патологической микрофлоры.