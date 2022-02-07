Гинеколог назвала основы интимного здоровья женщины

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Мыло, белье и полотенца

Гинеколог Инна Бессуднова рассказала, как не навредить здоровью половых органов.

По словам специалиста, обеспечить отсутствие неприятных ощущений, дискомфорта и раздражения в интимной зоне поможет соблюдение простых правил.


Одежда


При выборе нижнего белья следует отдавать предпочтение удобным, не тесным, моделям преимущественно из натуральных материалов, лучше — хлопка.⠀Смена белья должна происходить ежедневно, а при его стирке использовать гипоаллергенные стиральные порошки.

Для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, спать лучше без одежды, в ночной сорочке или в пижаме со свободными штанами.

Водные процедуры


Мыться следует не более двух раз в день обычной водой только наружных половых органов, строго спереди-назад


«Моющим средством для интимной гигиены тоже можно пользоваться, нужно лишь правильно его подобрать. ️Пена для ванны и гели для душа, которыми мы пользуемся постоянно — не подходят. ️Чтобы избежать аллергических реакций выбирайте мыло без отдушек и ароматизаторов», — рекомендует врач.

Также необходимо "завести" индивидуальное полотенце, предназначенное для использования только в интимной зоне.

Дополнительные средства


В использовании тампонов и прокладок, в том числе ежедневных нет необходимости вне менструальных дней. Дело в том, что ношение «ежедневки», создает парниковый эффект, и в комплексе с влагалищными выделениями, которые есть у каждой женщны, способствуют размножению патологической микрофлоры.
Инна Бессуднова
Инна Бессуднова
Здоровье
Врач акушер-гинеколог
Теги : Инна Бессуднова, интимная гигиена, женское здоровье