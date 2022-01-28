Эксперт объяснила опасность менструальных чаш

«Во время менструации среда сдвигается в щелочную сторону, и еще сама менструальная кровь является прекрасной питательной средой для роста и размножения условно патогенных бактерий», — пояснила врач.

содержимое чаши следует сливать не реже одного раза в 6 часов, после чего ее необходимо промыть, а еще лучше — стерилизовать перед каждым использованием;

перед установкой и извлечением необходимо тщательно мыть руки;

ночью следует использовать прокладки.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Врач пояснила: сама по себе менструация провоцирует повышение риска нарушения микрофлоры.Поэтому сама по себе менструальная чаша не вызывает вагинальные инфекции, риски для здоровья возникают тогда, когда ее неправильно используют.Так, если женщина отдает предпочтение этому виду средств личной гигиены, ей необходимо придерживаться нескольких правил: