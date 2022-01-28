Эксперт объяснила опасность менструальных чаш
Гинеколог Инна Бессуднова назвала правила безопасного использования менструальных чаш.
Врач пояснила: сама по себе менструация провоцирует повышение риска нарушения микрофлоры.
«Во время менструации среда сдвигается в щелочную сторону, и еще сама менструальная кровь является прекрасной питательной средой для роста и размножения условно патогенных бактерий», — пояснила врач.
Поэтому сама по себе менструальная чаша не вызывает вагинальные инфекции, риски для здоровья возникают тогда, когда ее неправильно используют.
Так, если женщина отдает предпочтение этому виду средств личной гигиены, ей необходимо придерживаться нескольких правил:
- содержимое чаши следует сливать не реже одного раза в 6 часов, после чего ее необходимо промыть, а еще лучше — стерилизовать перед каждым использованием;
- перед установкой и извлечением необходимо тщательно мыть руки;
- ночью следует использовать прокладки.
Инна Бессуднова
Здоровье
Врач акушер-гинеколог
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