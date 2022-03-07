Врач назвала преимущества и недостатки использования менструальной чаши
Гинеколог Инна Бессуднова рассказала о положительных и отрицательных сторонах менструальных чаш.
В последнее время это средство личной гигиены набирает все большую популярность. При этом, перед переходом от уже привычных гигиенических прокладок и тампонов, врач рекомендует учесть несколько важных моментов.
К ряду преимуществ специалист отнесла:
- многоразовое использование;
- долгосрочная экономия;
- отсутствие раздражений и опрелостей в области наружных половых органов, что часто вызывает дискомфорт при использовании прокладок;
- можно использовать в течение 12 часов подряд, однако рекомендуется сливать содержимое и промывать чашу как минимум один раз в 6 часов;
- отсутствие неприятного запаха;
- защита окружающей среды.
Однако, не следует забывать и о негативной стороне. Так, среди недостатков менструальных чаш:
- крупное первоначальное денежное вложения — стоимость варьируется от 500 до 3000 рублей, а с учетом того, что чашу рекомендуется стерилизовать в течение 5-10 минут между применениями, в наличии следует иметь сразу несколько;
- сложности с освоением техники установки: в первое время потребуется несколько тренировок по введению чаши, так как если она будет установлена неправильно, возможны выпадение и протекание;
- для очищения от содержимого необходимо постоянная доступность условий в виде присутствия в ванной комнате (в кабинке туалета) одновременно и унитаза, и раковины;
«️Неважно что вы хотите поменять: тампон, прокладку или чашу, не забудьте вымыть перед этим руки с мылом!», — уточнила эксперт.
- возможное чувство дискомфорта и сложности с привыканием к инородному телу;
- требует строго соблюдения правил ухода.
Помимо этого, эксперт подчеркнула, что не следует игнорировать и противопоказания для использования чаши. К ним относятся женщины с выпадением органов малого таза и/или травмами влагалища и опухолями влагалища и шейки матки.
Инна Бессуднова
Здоровье
Врач акушер-гинеколог
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