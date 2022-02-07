Жировая болезнь печени: симптомом может быть атаксия телеангиэктазии - что это такое?
Неврологический дефицит, связанный с заболеванием печени, может повлиять на периферическую нервную систему и другие системы организма. Это может увеличить риск развития рака, рецидивирующих инфекций или других связанных неврологических дефектов.
В исследовании проанализировано прогрессирующее заболевание печени у пациентов с атаксией-телеангиэктазией.
По данным клиники Мэйо, атаксия-телеангиэктазия — это наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующими неврологическими проблемами, которые приводят к затруднениям при ходьбе и повышенному риску развития различных видов рака.
В исследовании отмечается:
«Атаксия-телеангиэктазия (АТ) — разрушительное полисистемное заболевание, характеризующееся прогрессирующей мозжечковой атаксией, иммунодефицитом, генетической нестабильностью, преждевременным старением и задержкой роста».В исследование включено 67 пациентов в возрасте от 1 года до 38 лет с классической АТ.
По крайней мере, два измерения ферментов печени были выполнены с минимальным интервалом в шесть месяцев у 56 пациентов.
«Мы обнаружили значительно более высокие уровни альфа-фетопротеина и ферментов печени, таких как АЛТ, у пациентов из группы 2», — говорится в исследовании.
При УЗИ у 57,9% пациентов 2-й группы выявлен стеатоз печени. Одна пациентка в возрасте 37 лет умерла от гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
«Заболевания печени присутствуют у большинства пожилых пациентов с AT», — говорится в исследовании.
«Часто обнаруживаются структурные изменения, неалкогольная жировая болезнь печени и фиброз. Прогрессирование заболевания печени сопутствует неврологическому ухудшению».
Одной из систем, на которую косвенно влияет заболевание печени, является центральная нервная система и, в частности, головной мозг. При остром или хроническом гепатите токсические вещества из печени могут накапливаться в кровотоке и распространяться по всему организму. Когда эти вещества попадают в мозг, они могут вызвать неврологическое состояние.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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