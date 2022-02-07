Жировая болезнь печени: симптомом может быть атаксия телеангиэктазии - что это такое?

«Атаксия-телеангиэктазия (АТ) — разрушительное полисистемное заболевание, характеризующееся прогрессирующей мозжечковой атаксией, иммунодефицитом, генетической нестабильностью, преждевременным старением и задержкой роста».

«Мы обнаружили значительно более высокие уровни альфа-фетопротеина и ферментов печени, таких как АЛТ, у пациентов из группы 2», — говорится в исследовании.

«Часто обнаруживаются структурные изменения, неалкогольная жировая болезнь печени и фиброз. Прогрессирование заболевания печени сопутствует неврологическому ухудшению».