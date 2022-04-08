Гинеколог развеяла популярные мифы о грудном вскармливании

«Еще один популярный миф гласит, что секреторные клетки молочных желез разрушаются во время лактации, поэтому продолжительное кормление грудью одного ребёнка грозит потерей лактацитов, а значит, и отсутствием молока после следующих родов. На самом деле, при „отделении“ молочных капель, клетки их синтезирующие не страдают, а даже восстанавливают своё исходное состояние за счёт физиологической регенерации», — поясняет эксперт.

Многие женщины перед родами усиленно готовят грудь к кормлению: растирают полотенцем, как бы тренируя кожу. На самом деле, такой метод «тренировки» не спасет в будущем нежную кожу женской груди от трещин в период кормления.Защитить ее способен меланин, сконцентрированный в зоне около соска. Но в период кормления его запасы утрачиваются. Это можно видеть по меняющейся пигментации ореолы соска. Так что полотенце не поможет.Распространение получило ошибочное мнение, согласно которому лактостаз в добавочной доле молочных желез или нагрубание груди — веский аргумент в пользу того, чтобы прервать грудное вскармливание.Доктор говорит, что становление лактации действительно не всегда проходит легко. Но прерывать кормление не нужно. В случае возникновения нагрубания поможет мягкий деликатный массаж. Хороший эффект также дают холодные компрессы.