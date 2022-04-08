Гинеколог развеяла популярные мифы о грудном вскармливании
Гинеколог Татьяна Мокринская прокомментировала наиболее распространенные мифы и заблуждения о грудном вскармливании.
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Многие женщины перед родами усиленно готовят грудь к кормлению: растирают полотенцем, как бы тренируя кожу. На самом деле, такой метод «тренировки» не спасет в будущем нежную кожу женской груди от трещин в период кормления.
Защитить ее способен меланин, сконцентрированный в зоне около соска. Но в период кормления его запасы утрачиваются. Это можно видеть по меняющейся пигментации ореолы соска. Так что полотенце не поможет.
«Еще один популярный миф гласит, что секреторные клетки молочных желез разрушаются во время лактации, поэтому продолжительное кормление грудью одного ребёнка грозит потерей лактацитов, а значит, и отсутствием молока после следующих родов. На самом деле, при „отделении“ молочных капель, клетки их синтезирующие не страдают, а даже восстанавливают своё исходное состояние за счёт физиологической регенерации», — поясняет эксперт.
Распространение получило ошибочное мнение, согласно которому лактостаз в добавочной доле молочных желез или нагрубание груди — веский аргумент в пользу того, чтобы прервать грудное вскармливание.
Доктор говорит, что становление лактации действительно не всегда проходит легко. Но прерывать кормление не нужно. В случае возникновения нагрубания поможет мягкий деликатный массаж. Хороший эффект также дают холодные компрессы.
Татьяна Мокринская
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог
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