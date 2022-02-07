Врач рассказала, как правильно запивать лекарства
Инфекционист Кристина Куликова объяснила, как правильно принимать лекарства.
Прежде всего врач отметила, что лекарства необходимо принимать не ранее, чем через один-два часа после приема пищи. Это связано с индивидуальными особенностями работы органов ЖКТ и их скорости переваривания пищи.
«У кого-то гиподинамия и гипомоторика ЖКТ вместе с ней, а у кого-то еда пролетает, как по скоростному шоссе и на выходе уже через 2-3 часа», — говорит эксперт.
Также специалист подчеркнула, что не следует просто глотать таблетки. Запивать любые лекарства обязательно. Причем делать это необходимо только при помощи простой очищенной воды.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Кристина Куликова
Здоровье
Педиатр, инфекционист, реаниматолог, физиолог-адаптолог
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