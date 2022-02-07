Врач рассказала, как правильно запивать лекарства

«У кого-то гиподинамия и гипомоторика ЖКТ вместе с ней, а у кого-то еда пролетает, как по скоростному шоссе и на выходе уже через 2-3 часа», — говорит эксперт.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Прежде всего врач отметила, что лекарства необходимо принимать не ранее, чем через один-два часа после приема пищи. Это связано с индивидуальными особенностями работы органов ЖКТ и их скорости переваривания пищи.Также специалист подчеркнула, что не следует просто глотать таблетки. Запивать любые лекарства обязательно. Причем делать это необходимо только при помощи простой очищенной воды.