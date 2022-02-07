Диабет 2 типа: этот овощ снижает уровень сахара в крови почти на 20% через несколько минут
Диабет 2 типа практически не заметен, если вы предпримете шаги, чтобы свести к минимуму его воздействие. Ключом к этим усилиям является стабилизация уровня сахара в крови, который поднимается до опасного уровня, если его не контролировать. Конкретные диетические решения рекламировались за их способность снижать уровень сахара в крови.
Согласно исследованию употребление сельдерея может оказать заметное влияние на уровень сахара в крови.
Исследователи проанализировали влияние экстракта листьев сельдерея на уровень глюкозы в крови у пожилых людей с преддиабетом. Предиабет — это серьезное состояние здоровья, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще не настолько высок, чтобы его можно было диагностировать как диабет 2 типа.
Исследование проводилось на медицинском факультете Syiah Kuala University. Квазиэкспериментальный претест-посттест с контрольной группой. В число испытуемых вошли 16 пожилых людей старше 60 лет с преддиабетическим состоянием (шесть мужчин и 10 женщин).
Участники были случайным образом разделены на две группы: контрольная группа (принимавшая плацебо) и группа лечения (принимавшая сельдерей).
Лечение состояло из капсул с экстрактом листьев сельдерея в дозе 250 мг три раза в день (утром, днем и вечером) за 30 минут до еды в течение 12 дней. Авторы наблюдали «значительное снижение» уровня глюкозы в плазме после приема пищи. Постпрандиальные уровни глюкозы в крови снизились на 19,5% после лечения в группе, принимавшей сельдерей.
Постпрандиальный тест на глюкозу в плазме — это анализ крови, который измеряет уровень глюкозы (сахара) в крови после приема пищи, содержащей определенное количество углеводов. Анализ крови берется через два часа после приема глюкозы. Исследователи пришли к выводу, что сельдерей «эффективен» в снижении уровня глюкозы в крови.
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Syiah Kuala University
Здоровье
Университет является крупнейшим и старейшим национальным университетом в Банда-Ачех, Индонезия.
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