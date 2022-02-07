Сомнолог назвала принципы здорового сна ребенка

«Ребенок не учится спать без помощи извне… Мы сейчас не говорим о ситуации, когда 3-х недельный малыш заливается в плаче и папа покачивающими движениями ходит с ним по комнате. Речь о систематическом качании крепышей 9-12-18-24 месяцев от роду», — уточнила сомнолог.

1. Придумать ритуал отхода к сну, который будет плавно выводить ребенка из состояния бодрствования и вводить его в состояние сна. 2. Укладывать ребенка в кровать следует в сонном состоянии, но еще не спящем. 3. Перед началом укладывания необходимо убрать из поля зрения ребенка все игрушки. Таким образом удастся избежать неуместного и мешающего в этот момент возбуждения. 4. Комната, в которой происходит укладывание, должна быть затемнена. 5. Наиболее безопасным вариантом сна — является пребывание ребенка в собственной, отдельной, кроватке. 6. Естественные ритмы ребенка предполагают засыпание в промежутке от 19:00 до 20:00.

По словам специалиста, частой ошибкой в процессе укладывания ребенка спать является его кормление и укачивание. Дело в том, что мозг ребенка устроен так, что ему важно чувствовать себя в безопасности, поэтому при пробуждении он предполагает оказаться в тех же условиях, в которых засыпал. Поэтому, если ребенок засыпает на покачивающих руках или в процессе приема пищи, а просыпается в кровати, его естественной реакцией будет истерика.Для того, чтобы обеспечить здоровый сон малыша, эксперт рекомендует придерживаться следующих базовых принципов.