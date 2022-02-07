Доктор Мясников: кому коронавирус грозит развитием комы

«Еще в доковидную эпоху, когда в больницу поступал больной с диабетической гиперосмолярной комой, при которой кровь резко густеет, медики всегда понимали, что, скорее всего, это провоцируется гриппом», - поделился Мясников.

Доктор Мясников сообщил, что людям, болеющим сахарным диабетом, коронавирусная инфекция может грозить возникновением опасного осложнения – диабетической гиперосмолярной комы. Другие вирусные заболевания у диабетов тоже повышают риск такой комы.Гиперосмолярная (некетоновая) кома представляет собой острое осложнение сахарного диабета 2 типа, при котором повышение уровня сахара в крови происходитбез кетоацидоза. Ключевые симптомы – это полиурия и обезвоживание, гипертонус мышц, судороги, нарастающая сонливость, галлюцинации, бессвязная речь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на тяжесть коронавируса определенным образом может влиять группа крови , которой обладает человек.