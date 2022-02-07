Доктор Мясников: кому коронавирус грозит развитием комы
По словам Александра Мясникова, обострения некоторых хронических патологий, возможные при заболевании коронавирусом, могут значительно ухудшить состояние человека.
Доктор Мясников сообщил, что людям, болеющим сахарным диабетом, коронавирусная инфекция может грозить возникновением опасного осложнения – диабетической гиперосмолярной комы. Другие вирусные заболевания у диабетов тоже повышают риск такой комы.
«Еще в доковидную эпоху, когда в больницу поступал больной с диабетической гиперосмолярной комой, при которой кровь резко густеет, медики всегда понимали, что, скорее всего, это провоцируется гриппом», - поделился Мясников.
Гиперосмолярная (некетоновая) кома представляет собой острое осложнение сахарного диабета 2 типа, при котором повышение уровня сахара в крови происходитбез кетоацидоза. Ключевые симптомы – это полиурия и обезвоживание, гипертонус мышц, судороги, нарастающая сонливость, галлюцинации, бессвязная речь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на тяжесть коронавируса определенным образом может влиять группа крови, которой обладает человек.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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