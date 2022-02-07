О чем говорят усталость и туман в голове
К британскому доктору Элли Кэннон обратилась с вопросом одна из читательниц газеты The Daily Mail. Она пожаловалась на туман в голове, упадок сил, головокружения и вздутие, а также на то, что все многочисленные тесты у врачей не показали ни малейшей проблемы, что погрузило женщину в депрессию.
Когда у человека возникает такой набор симптомов, совершенно очевидно, что с ним что-то не так. Но довольно тяжело выявить причину, и вот этот поиск расстройства может быть очень тяжёлым и не столько для врача, сколько для пациента в эмоциональном плане. Ведь он продолжает ощущать нарушения здоровья, но не знает, что с ним, и как это лечить.
Усталость, спутанность сознания и постоянные головокружения являются симптомами множества проблем от постковидного синдрома, нарушений щитовидки и болезней сердца до синдрома раздражённого кишечника. Вздутие, летаргия и усталость свидетельствуют о раке яичников, и на него обязательно стоит провериться. Проблемы с психикой вроде тревожных расстройств и депрессий также могут быть симптомами разных проблем, но здесь помогут антидепрессанты.
Врачи иногда выписывают антидепрессанты при синдроме раздражённого кишечника и его воздействии на пищеварительную систему. Поэтому вопрос таких рецептов стоит обсудить со своим врачом общей практики. Также не будет никакого вреда в том, чтобы попробовать капсулы с мятой для лечения вздутия. Рекомендуется прием пробиотиков для нормализации желудочно-кишечной деятельности. В целом, в этой ситуации главное не упасть духом и продолжать искать ту самую причину, которая вызывает эти симптомы. Если вы сдадитесь, то симптомы могут усилиться, и какая-то порядком запущенная болезнь уже станет неуправляемой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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