Может ли длительное головокружение говорить о болезни Лайм
Жительница Великобритании пожаловалась доктору Элли Кэннон на то, что испытывает головокружения на протяжении трех лет. Она прочитала, что это может быть признаком болезни Лайма.
Болезнь Лайма - это бактериальная инфекция, которое вызывается укусом клеща паразита, обычно проживающего на животных. Как правило, пациент помнит момент укуса. Правда, в Великобритании болезнь Лайма не настолько распространена, здесь фиксируется около 3 000 случаев ежегодно. Действительно, болезнь может проявляться неврологическими проблемами, включая головокружения и нарушения баланса, но крайне редко встречается, чтобы никаких других жалоб у жертвы болезни Лайма не было.
Однако нарушение баланса распространены, они негативно отражаются на качестве жизни. Довольно сложно по одному симптому сразу дать ответ на вопрос о том, чем они вызваны. Наиболее вероятно, проблема находится в области внутреннего уха, под названием лабиринт, которая отвечает за баланс. Чаще всего здесь наблюдаются воспаления внутреннего уха или лабиринтит, болезнь Меньера или вестибулярный нейронит. Все эти проблемы затрагивают специфические механизмы баланса внутреннего уха. При нейроните, к примеру, происходят нарушения в работе нервов.
Крайне важно получить диагноз от врача общей практики или специалиста, к которому он вас переправит. Некоторые медицинские учреждения имеют целые отделы, где занимаются нарушениями баланса и консультируют по вопросам заболеваний уха, горла и носа. Специалисты предлагают целый ряд терапий из категории вестибулярной реабилитации, как правило, представляющих собой серию упражнений под руководством физиотерапевта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
Оставить комментарий