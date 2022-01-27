Врач Поздняков рассказал о «нетипичных симптомах» заражения Омикроном

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По словам инфекциониста Андрея Позднякова, заражение Омикрон-штаммом коронавируса может проявляться нетипичными симптомами, например, в виде исчезновения аппетита, кожной сыпи или тошноты.

В своем интервью Поздняков сообщил, что нетипичные признаки инфекции, возникающей у человека при заражении Омикроном, проявляются в 20% случаях. Врач заметил, что заподозрить COVID-19 в таких случаях проблематично, поскольку возникающие состояния вызывают ассоциации с другими недомоганиями.

Андрей Поздняков перечислил возможные нетипичные симптомы заражения Омикроном.
  • Усталость.
  • Мышечная боль.
  • Суставные боли.
  • Отсутствие аппетита.
  • Тошнота.
  • Неврологические проблемы.
  • Кожная сыпь.
Медик уточнил, что возникновение данных признаков не обязательно указывает именно на Омикрон-инфекцию. Следует принимать во внимание то, существуют ли другие симптомы, более типичные для респираторных инфекций, с которыми схожа клиническая картина Омикрона. Но врач признает: некоторые люди с незаурядными признаками могут не иметь других внешних маркеров инфекции. Поэтому многие специалисты призывают проходить тест практически при любых возникших проблемах с самочувствием.

Поздняков добавил, что люди с «нетипичным Омикроном» могут быть заразными, но все же более сильным заражающим потенциалом обладают те, кто традиционно кашляет, чихает и сморкается.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том,  что врачами из Петербурга были названы необычные признаки Омикрон-инфекции.
Андрей Поздняков
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, Андрей Поздняков