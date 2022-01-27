Врач Поздняков рассказал о «нетипичных симптомах» заражения Омикроном
По словам инфекциониста Андрея Позднякова, заражение Омикрон-штаммом коронавируса может проявляться нетипичными симптомами, например, в виде исчезновения аппетита, кожной сыпи или тошноты.
В своем интервью Поздняков сообщил, что нетипичные признаки инфекции, возникающей у человека при заражении Омикроном, проявляются в 20% случаях. Врач заметил, что заподозрить COVID-19 в таких случаях проблематично, поскольку возникающие состояния вызывают ассоциации с другими недомоганиями.
Андрей Поздняков перечислил возможные нетипичные симптомы заражения Омикроном.
- Усталость.
- Мышечная боль.
- Суставные боли.
- Отсутствие аппетита.
- Тошнота.
- Неврологические проблемы.
- Кожная сыпь.
Поздняков добавил, что люди с «нетипичным Омикроном» могут быть заразными, но все же более сильным заражающим потенциалом обладают те, кто традиционно кашляет, чихает и сморкается.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами из Петербурга были названы необычные признаки Омикрон-инфекции.
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
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