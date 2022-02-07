Как определить тяжесть своего заражения Омикроном: объясняет врач

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насморк

Не стоит думать, что Омикрон-инфекция переносится мягко всеми без исключения – тяжесть болезненных состояний может быть весьма серьезной.

«Степень тяжести заболевания при Омикроне важно уметь различать самостоятельно, чтобы успеть вовремя обратиться к врачу», - поделилась мнением кардиолог Анна Кореневич.


Заболевание легкой степени. Врач объяснила, что в этом случае не происходит слишком существенного повышения температуры, также достаточно высокими остаются показателя сатурации, не возникает одышка, нет воспаления легких. В то же время человек жалуется на головную боль, ломоту, кашель, першение и болезненность в горле. Недомогание длится около пяти дней.

Инфекция средней тяжести. Один из признаков – повышение температуры до 39 градусов и более, при этом жар стойкий, не снижается несколько дней. Другим ключевым знаком является появление одышки в периоды физической активности.

«В таком случае нужно обязательно вызвать врача», - посоветовала Кореневич.

Тяжелый Омикрон. Болеть в тяжелой форме могут пожилые люди, обладатели хронических проблем в виде сахарного диабета, гипертонии, сердечной недостаточности, перенесшие инсульт. Анна Кореневич пересилила симптомы, возможные при тяжелом ковиде и требующие срочного вызова медиков.
  • Бледность или синюшность кожи.
  • Спутанное сознание: резкое удулшение памяти, дезориентация.
  • Иногда – повышенная возбудимость, тревога.
  • Одышка в состоянии покоя.
  • Боль, давление в грудной клетке.
  • Сатурация ниже 93.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким пациентам коронавирус грозит развитием комы.
Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : Омикрон в России, тяжесть коронавируса, Анна Кореневич