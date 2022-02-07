Как определить тяжесть своего заражения Омикроном: объясняет врач

«Степень тяжести заболевания при Омикроне важно уметь различать самостоятельно, чтобы успеть вовремя обратиться к врачу», - поделилась мнением кардиолог Анна Кореневич.

«В таком случае нужно обязательно вызвать врача», - посоветовала Кореневич.

Бледность или синюшность кожи.

Спутанное сознание: резкое удулшение памяти, дезориентация.

Иногда – повышенная возбудимость, тревога.

Одышка в состоянии покоя.

Боль, давление в грудной клетке.

Сатурация ниже 93.