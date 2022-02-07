Воспалительные заболевания органов малого таза: эти 7 симптомов предупреждают о риске
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) вызывают инфекцию и последующее образование рубцовой ткани в репродуктивных органах, что может привести к бесплодию. Признаки и симптомы ВЗОМТ могут быть легкими или тяжелыми, и их легко спутать с симптомами других заболеваний, включая эндометриоз или аппендицит.
По данным NHS, у большинства женщин наблюдаются легкие симптомы, которые могут включать один или несколько из следующих симптомов:
- Боль вокруг таза или внизу живота
- Дискомфорт или боль во время секса, которая ощущается глубоко внутри таза
- Боль при мочеиспускании
- Кровотечения между менструациями и после секса
- Тяжелые периоды
- Болезненные периоды
- Необычные выделения из влагалища, особенно если они желтого или зеленого цвета
Из-за локализации инфекции симптомы мочи являются общими.
Как снизить риск:
- Практика безопасного секса
- Пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем
- Вытирайтесь спереди назад после посещения туалета, чтобы бактерии не попали во влагалище.
Чем дольше ВЗОМТ не лечат, тем выше вероятность повреждения репродуктивных органов. Если вы испытываете симптомы острого ВЗОМТ, такие как высокая температура, рвота, обморок или сильная боль, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.
Ранее Медикфорум писал о том, чем заменить сладости.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий