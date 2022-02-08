Рак поджелудочной железы: 5 признаков, возникающих из-за жирного стула

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унитаз

Врачи напоминают, что в случае рака поджелудочной железы стул человека может стать «слишком жирным», и об этом будут говорить определенные симптомы.

Рак поджелудочной железы часто называют «молчаливой болезнью» из-за отсутствия симптомов, привлекающих внимание. Признаками заболевания нередко становятся изменения в работе организма, заметить которые можно только при постоянном наблюдении и понимании особенностей собственного тела. Когда в поджелудочной железе возникает злокачественная опухоль, определенным образом могут меняться пищеварение и связанные с ним туалетные привычки.

В частности, у людей, заболевающих этим раком, в стуле повышается содержание жира, который перестает нормально перерабатываться и усваиваться пищеварительной системой.

Как можно понять, что стул стал слишком жирным?

«Один из признаков – это очень бледные, маслянистые фекалии», -  рассказали специалисты из Pancreatic cancer UK.

Также онкологи рекомендуют обращать в туалете внимание на следующие признаки.
  • Большой объем выделяемого стула.
  • Усиление неприятного запаха стула.
  • Плавающий на поверхности воды, с трудом смываемый стул.
  • Стул становится более липким, оставляя обильный след на стенках унитаза.
Другие признаки. Симптомом может быть боль, возникающая в области желудка и переходящая на спину. Помимо этого, становится темной моча, возникает назойливый кожный зуд или кожа приобретает желтоватый оттенок.

«Заметив у себя необъяснимые симптомы, которые длятся минимум четыре недели, и которые вы не можете объяснить, обратитесь к терапевту. При пожелтении кожи и глазных белков, к врачу следует обращаться в срочном порядке», - резюмировали  эксперты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака кишечника можно заметить при посещении туалета.

Pancreatic Cancer UK

Здоровье

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Теги : рак поджелудочной железы, симптомы рака, посещение туалета