Рак поджелудочной железы: 5 признаков, возникающих из-за жирного стула
Врачи напоминают, что в случае рака поджелудочной железы стул человека может стать «слишком жирным», и об этом будут говорить определенные симптомы.
Рак поджелудочной железы часто называют «молчаливой болезнью» из-за отсутствия симптомов, привлекающих внимание. Признаками заболевания нередко становятся изменения в работе организма, заметить которые можно только при постоянном наблюдении и понимании особенностей собственного тела. Когда в поджелудочной железе возникает злокачественная опухоль, определенным образом могут меняться пищеварение и связанные с ним туалетные привычки.
В частности, у людей, заболевающих этим раком, в стуле повышается содержание жира, который перестает нормально перерабатываться и усваиваться пищеварительной системой.
Как можно понять, что стул стал слишком жирным?
«Один из признаков – это очень бледные, маслянистые фекалии», - рассказали специалисты из Pancreatic cancer UK.
Также онкологи рекомендуют обращать в туалете внимание на следующие признаки.
- Большой объем выделяемого стула.
- Усиление неприятного запаха стула.
- Плавающий на поверхности воды, с трудом смываемый стул.
- Стул становится более липким, оставляя обильный след на стенках унитаза.
«Заметив у себя необъяснимые симптомы, которые длятся минимум четыре недели, и которые вы не можете объяснить, обратитесь к терапевту. При пожелтении кожи и глазных белков, к врачу следует обращаться в срочном порядке», - резюмировали эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака кишечника можно заметить при посещении туалета.
Pancreatic Cancer UK
Здоровье
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