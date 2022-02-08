Рак поджелудочной железы: 5 признаков, возникающих из-за жирного стула

«Один из признаков – это очень бледные, маслянистые фекалии», - рассказали специалисты из Pancreatic cancer UK.

Большой объем выделяемого стула.

Усиление неприятного запаха стула.

Плавающий на поверхности воды, с трудом смываемый стул.

Стул становится более липким, оставляя обильный след на стенках унитаза.

«Заметив у себя необъяснимые симптомы, которые длятся минимум четыре недели, и которые вы не можете объяснить, обратитесь к терапевту. При пожелтении кожи и глазных белков, к врачу следует обращаться в срочном порядке», - резюмировали эксперты.