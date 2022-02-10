Признаки рака поджелудочной: насколько легко смывается ваш стул?
Заболеть раком поджелудочной железы может любой человек, и если это происходит, становится крайне важно обнаружить возникшую опухоль на ранней стадии.
Рак поджелудочной железы относится к заболеваниям из категории «тихих убийц»: он может развиваться, не проявляя заметных внешних симптомов. Но если все-таки эти признаки возникают, они часто принимать форму изменений в работе пищеварения, кишечника, – об этом напомнили специалисты организации Pancreatic Cancer UK.
По словам медиков, опухоль, которая возникает и прогрессирует в железе, нарушает пищеварительную функцию организма. Из-за пораженной раком поджелудочной он не вырабатывает нужного количества ферментов – это, в частности, сказывается на том, как ЖКТ усваивает жир. Пищевые компоненты, содержащие его, перестают расщепляться должны образом, и не усвоенный жир в большом количествен проникает в стул.
Учитывая это, следует обращать внимание на то, насколько легко смывается стул при посещении туалета.
«Экскременты, которые становятся очень липкими из-за повышенного содержания жира, и с трудом смываются со стенок унитаза, могут быть одним из ключевых внешних признаков рака поджелудочной железы», - предупреждают врачи.
Помимо того, фекалии могут становиться большими в объеме, иметь «ужасный запах», и с трудом тонут – все это тоже является следствием того, что стул заболевшего человека перенасыщается жиром.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае рака поджелудочной железы стул человека становится слишком пахучим, однако этот симптом часто упускается из виду.
Pancreatic Cancer UK
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