Признаки рака поджелудочной: насколько легко смывается ваш стул?

«Экскременты, которые становятся очень липкими из-за повышенного содержания жира, и с трудом смываются со стенок унитаза, могут быть одним из ключевых внешних признаков рака поджелудочной железы», - предупреждают врачи.

Рак поджелудочной железы относится к заболеваниям из категории «тихих убийц»: он может развиваться, не проявляя заметных внешних симптомов. Но если все-таки эти признаки возникают, они часто принимать форму изменений в работе пищеварения, кишечника, – об этом напомнили специалисты организации Pancreatic Cancer UK.По словам медиков, опухоль, которая возникает и прогрессирует в железе, нарушает пищеварительную функцию организма. Из-за пораженной раком поджелудочной он не вырабатывает нужного количества ферментов – это, в частности, сказывается на том, как ЖКТ усваивает жир. Пищевые компоненты, содержащие его, перестают расщепляться должны образом, и не усвоенный жир в большом количествен проникает в стул.Учитывая это, следует обращать внимание на то, насколько легко смывается стул при посещении туалета.Помимо того, фекалии могут становиться большими в объеме, иметь «ужасный запах», и с трудом тонут – все это тоже является следствием того, что стул заболевшего человека перенасыщается жиром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае рака поджелудочной железы стул человека становится слишком пахучим, однако этот симптом часто упускается из виду