Рак кишечника: два признака, на которые следует обращать внимание при посещении туалета

«Рак может принимать различные формы, возникают в результате быстрого размножения поврежденных клеток. Существуют разные симптомы болезни, и, как правило, они концентрируются в пораженных опухолью органах. Когда рак возникает в кишечнике, большинство людей могут столкнуться с двумя изменениями при посещении туалета», - поделились специалисты из Cancer Research UK.

Рак является опасным для жизни человека заболеванием, однако, чем раньше его поймать, тем больше шансов, что лечение будет удачным. Учитывая этот принцип, важно уметь замечать изменения, затрагивающие туалетные привычки.Врачи уточняют, что одним из таких распространенных признаков является стойкое изменение стула – он становится более частым и более жидким, иногда сопровождается болью в животе.Второй признак рака, наблюдаемый во многих случаях, – это кровь, появляющаяся в стуле и не сопровождаемая другими проявлениями геморроя, который бы мог объяснять ее следы в фекалиях или на туалетной бумаге.Также, добавляют специалисты, иногда при колоректальном раке врач, осматривающий пациента, может почувствовать комок в заднем проходе или в области живота, чаще с правой стороны. Общие симптомы, наблюдаемые у людей, болеющих раком кишечника, включают усталость, потерю аппетита, существенное снижение уровня энергии.Одновременно с этим онкологи говорят, что на начальных стадиях рак кишечника может не проявляться какими-либо заметными симптомами. Поэтому наиболее эффективным способом вовремя засечь возникшую опухоль являются периодические медосмотры с соответствующими процедурами скрининга.Что касается профилактики этого вида рака, врачи подчеркивают: важно не допускать ожирения, избегать постоянного присутствия в рационе обработанных и копченых продуктов из магазина, содержащих в себе потенциальные канцерогены в виде химических веществ нитрозаминов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака поджелудочной железы часто не замечаются заболевшими людьми.