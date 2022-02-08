Приём парацетамола повышает давление
Учёные из Эдинбургского университета пришли к выводу о том, что длительное употребление парацетамола опасно для здоровья. Это доступное по стоимости лекарство увеличивает риск инфарктов и инсультов у людей с повышенным артериальным давлением.
Пациентам, которым рекомендовали длительный прием парацетамола, часто используемого для лечения хронических болей, нужно задуматься об альтернативах этому лекарству, либо применять наиболее низкие его дозы и в течение как можно более короткого времени. Учёные из Эдинбурга провели самое крупное рандомизированное клиническое исследование по вопросу побочных эффектов парацетамола, которое подтвердило выводы прежних наблюдательных исследований. Длительный прием этого популярного анальгетика может привести к росту артериального давления, что особенно опасно для гипертоников, и без того страдающих от этой патологии.
Повышенное артериальное давление представляет собой самый значительный единичный фактор риска инфарктов и инсультов. Парацетамол часто продвигают в качестве безопасной альтернативы обезболивающим из категории нестероидных противовоспалительных препаратов, которые тоже повышают давление и риск болезней сердца. В последнем по времени исследовании 110 гипертоников получали по одному грамму парацетамола четыре раза в день - это стандартная доза для пациентов с хронической болью. А в контрольной группе участники получали такое же количество плацебо. Оказалось, что у принимавших парацетамол отмечается значительно большее повышение артериального давления, по сравнению с группой на плацебо.
Рост давление можно было сопоставить с цифрами, которые наблюдались в контрольной группе. Подобное увеличение давления, в свою очередь, повышало риск инфарктов и инсультов приблизительно на 20%. Следовательно, рекомендации по долгосрочному приему парацетамола пациентами нужно пересмотреть, особенно если они и без того страдают от гипертонии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эдинбургский университет
Здоровье
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году. Ему принадлежат многие здания в старой части города.
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