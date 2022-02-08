Образование оказалось полезно для здоровья мозга

«Исследование показало, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, высокий индекс массы тела и отсутствие физической активности, были связаны с ухудшением когнитивных функций в пожилом возрасте. Эта связь была сильнее у людей с более низким уровнем образования по сравнению с людьми с более высоким уровнем образования», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Паула Исо-Маркку из Хельсинкского университета.

В связи со старением населения и увеличением продолжительности жизни, растет число людей с деменцией. Для более эффективной профилактики важно лучше понимать факторы риска и защитные факторы. Известно, что факторы сердечно-сосудистого риска в среднем возрасте связаны с более слабыми когнитивными способностями в пожилом возрасте. Новое исследование Хельсинкского университета и Университета Турку было направлено на изучение того, влияет ли образование на эту связь. В исследовании, опубликованном в журнале Age and Aging, приняли участие более 4 000 финских близнецов.Результат подчеркивает важность образования детей и подростков для профилактики деменции. Научный сотрудник Академии Финляндии Ээро Вуоксимаа, глава исследования, подчеркивают, что механизмы этой связи пока не известны, но результаты могут отражать эффект когнитивного резерва. Более высокий уровень образования может увеличить когнитивный резерв, что помогает снизить влияние факторов риска деменции.Ранее специалисты рассказали, как по походке обнаружить слабоумие у человека.