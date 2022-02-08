Когда живот давит на промежность: названы причины недержания мочи

«Интенсивные тренировки внутренних и внешних, прямых и косых мышц пресса делают их жесткими и объемными. Мышцы давят на содержимое брюшной полости (особенно в области талии), это приводит к давлению и на промежность тоже. При наличии симптомов недержания следует использовать альтернативные методы тренировок мышц пресса», — пояснила специалист.

По словам эксперта, не всегда проблема недержания мочи связано со слабостью мышц тазового дна. К этому может привести избыточное давление живота на промежность, которое усиливается по разным причинам.Так, «неприятность» может случиться из-за интенсивных занятий спортом: бега, быстрой ходьбы, прыжков, поднятие тяжестей. При таких упражнениях содержимое брюшной полости испытывает внезапное падение, в результате чего мышцы тазового дна подвергаются давлению. Дополнительное давление оказывают и сильно натренированные мышцы.Также подтекание может быть связано с внешним давлением на живот: сидение на корточках, жировые отложения в области живота, застегнутая на выдохе пуговица брюк или затянутый на талии ремень.Давление на брюшную полость может отказывать и брюшная диафрагма, подобно тому, как это происходит в моменты родов, мочеиспускания или дефекации.Кроме того, к проблеме недержания может принести внезапное стягивание живота: надувание шарика, громкий разговор или крик, кашель, чихание.